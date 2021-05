La pesadilla de Alberto Moreno: "Me iré a la tumba sin entender por qué tengo toda la culpa"

El Villarreal juega este miércoles su primera final europea. Será contra el Manchester United. Para uno de sus jugadores será una cita especial más allá de luchar por el título de la Europea League y es que Alberto Moreno tiene una cuenta pendiente. Será su tercera final en esta competición tras jugarla con el Sevilla y el Liverpool.

"Estuve en el Sevilla y llegamos a una final de Europa League. Luego me marché al Liverpool y llegamos a otra final de la Europa League. Ahora, vine al Villarreal y hemos llegado a una nueva final de la Europa League. Al próximo equipo por el que fiche se lo exigiré en el contrato", ha dicho bromeando en una entrevista en The Guardian.

Una la ganó. La otra no. Precisamente, en la que jugó con los reds se midió al Sevilla de Unai Emery, su actual entrenador, quien supo desactivar al Liverpool desde su banda izquierda, la de Alberto Moreno. El jugador señala que al técnico vasco le gusta recordar aquello: "'Lo siento, Albi', me dice, pero le gusta recordármelo".

Alberto Moreno. Foto: liverpoolfc.com

Y aquella noche en la que el Sevilla pasó por encima del Liverpool comenzó el calvario de Alberto Moreno: "Sigo sin entender la lluvia de críticas. En el primer gol se fueron de mí, sí. Pero soy un defensa. También se lo hacen a Sergio Ramos, el mejor defensa central en el mundo. ¿Cómo no me va a pasar a mí?", se defiende por la lluvia de críticas que recibió aquel día por su propia afición.

"El equipo entero no jugó bien. Pero todos apuntaron hacia un mismo jugador. No estoy de acuerdo en que esté bien, en que el público solo te critique a ti. Acabo de perder una final, es difícil, y no te lo puedes sacar de la cabeza. Leía la prensa y solo veía 'Alberto, Alberto, Alberto'… Me iré a la tumba sin entender por qué tengo toda la culpa", añade.

Su final en el Liverpool

Desde entonces empezó a perder protagonismo en el Liverpool, desapareciendo de los onces de Jürgen Klopp. Eso sí, la relación con el técnico alemán nunca se vio afectada: "Mi relación con Klopp fue perfecta. Junto a Unai, ha sido el mejor entrenador que he tenido. Pero protegerme me hubiese ayudado, dándome oportunidades que no llegaron. No sé si fue por Klopp o por el club".

El que jugó en su sitio fue James Milner, reconvertido por Klopp: "Si el entrenador pone un centrocampista que es diestro en esa posición, eso es que no me quiere. Pero en la siguiente temporada, empecé a jugar e incluso regresé a una convocatoria de España después de tres años". Hasta que una lesión de rodilla se cruzó en su camino. Entonces surgió Andrew Robertson y Alberto nunca recuperó el puesto: "Él jugó a un gran nivel y eso fue todo. No volví a tener una oportunidad".

