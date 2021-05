Luis Suárez: "Ningún directivo del Barça me ha llamado para felicitarme por La Liga"

El Atlético de Madrid conquistó su undécima Liga después de ganar al Valladolid en Zorrilla, en la última jornada del campeonato doméstico. Sobre este éxito como rojiblanco, así como de su llegada al club tras su complicada salida del Barcelona ha hablado Luis Suárez en El Partidazo de la Cadena COPE. De su futuro y el de Messi, así como de Simeone o de la ausencia de Sergio Ramos en la lista de convocados de Luis Enrique para la Eurocopa también se ha referido el delantero uruguayo.

Título de Liga con el Atlético

"Para el aficionado al fútbol esta liga era muy linda, pero jugarla es complicado por el sufrimiento, los nervios y la tensión. Es una demostración más de por qué hay que dar mucho valor a ganar una liga. Obviamente con el Atleti cuesta muchísimo más que con el Barça. Se disfruta muchísimo y le doy muchísimo más valor y más mérito".

¿Llamada del Barça por el título liguero?

"No me ha llamado Bartomeu ni ningún directivo del Barça para felicitarme por La Liga, pero yo estuve a punto de mandarle alguna fotito... -risas-".

Un recuerdo de sus goles decisivos

"Los goles de Osasuna y Valladolid tienen un valor especial. Hoy estaba guardando las botas y las he firmado porque hice un gol con cada una: con la derecha al Osasuna y con la izquierda al Valladolid. Y están guardadas y firmadas".

La mentalidad de Suárez

"Yo soy muy cabeza dura. Fallé 3 ocasiones con Osasuna y normalmente el delantero se hunde, pero pensé 'me va a quedar otra, me va a quedar otra'. Y al final marqué. Y con el Valladolid pensé en el último segundo 'Masip me conoce y sabe que siempre la pego cruzada', así que la pegué al primer palo y ya no le dio tiempo a reaccionar".

Sus enfados cuando Simeone le cambiaba

"Desde la primera vez que el Cholo me cambió y salí enojado le dije que yo salgo muchas veces enojado conmigo mismo. Contra el Chelsea sí me enojé con el Cholo, porque necesitábamos marcar y me cambió. Pero contra el Osasuna marqué y estábamos a un partido de salir campeones, y salí enojado porque sufrimos por mi culpa, porque fallé 3 goles. Soy muy autocrítico".

Llorando en el césped de Zorrilla

"En la videollamada mi mujer lloraba conmigo, porque sufrimos con el cambio y por nuestros hijos. El dinero no da la felicidad. Ella sabe los momentos que yo pasé y lo que yo sufrí cuando el Barcelona me mandaba a entrenar aparte. Sufrí mucho con la rodilla también y cortaba tiempo de estar con mis hijos para hacerme tratamiento y estar bien. Ver a mis hijos disfrutar de este título no lo voy a olvidar en la vida".

Salida del Barça

"Uno no va a ir en contra del Barcelona nunca, porque me lo ha dado todo y me ha permitido estar en la élite, pero obviamente que el presidente dijese todo lo que dijo en la prensa en lugar de llamarme a mí... En el momento que querían que se quedase Leo me llamaban a mí para que le convenciese, para que hablara con Griezmann... y ¿por qué no me llamaron a mí en el momento de querer que me fuese? Que vengan y me lo expliquen, o que el entrenador venga y me diga que no cuenta conmigo porque quiere otro tipo de '9'. Pero yo a Koeman le entendí 'me dijeron que te dijera', porque después de dejarme 3 partidos fuera luego me dijo 'si mañana no se soluciona yo voy a contar contigo contra el Villarreal'. Ahí te das cuenta que tanta personalidad no tiene… No era el entrenador, venía de arriba".

Fichaje del 'Kun' por el Barça

"¿Agüero? Es otra directiva y lo que buscan es un jugador de calidad que llega libre. Tiene relación con Leo, pero no se le puede discutir. Yo estoy totalmente de acuerdo".

Futuro de Messi

"Como amigo y como aficionado al fútbol me alegraría que Messi se quedase en el Barça. Me encantaría y es lo que yo le recomendaría, por lo que le ha dado él al club y por lo que el club le ha dado a él. Pero todavía no me ha dicho que se queda… -risas- ¿Venir al Atleti conmigo? Leo ya sabe que donde esté yo si yo estoy bien, él va a estar bien, pero hay que dejarle a él tomar la decisión. ¿Si me lo ha dicho? No, todavía no -risas-".

¿Le ha comentado que fiche por el Atlético?

"Leo ya sabe que donde esté yo si yo estoy bien, él va a estar bien, pero hay que dejarle a él tomar la decisión".

Se queda

"Estoy feliz en el Atleti, estoy encantado, y después del año que tuvimos es imposible decir que me voy".

Llamada de Simeone para ficharle

"Al Cholo lo escuchás hablar y te vende El Vaticano. Te convence de cualquier cosa. Uno estaba sintiendo sensaciones raras en el Barcelona y te llama un entrenador y te dice 'ven aquí y vas a tener esto, esto y esto'. Buah, te sientes el mejor del mundo. Me convenció y no me arrepiento".

Afición del Atlético de Madrid

"La afición del Atleti se ha portado siempre bien. Allá donde vas te encuentras un hincha del Atleti. No sabía que había tantos... Y mira que les hice daño cuando jugaba en el Barça...".

Luis Enrique y Sergio Ramos

"Luis Enrique es el mejor entrenador que he tenido. Por su personalidad y porque siempre va de frente. Él ya ha dicho que habló con Ramos y las decisiones que toma un seleccionador hay que aceptarlas aunque sea difícil".

