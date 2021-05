Cristiano Ronaldo rompe su silencio y se acuerda del Real Madrid, del Manchester United...

Cristiano Ronaldo ha guardado silencio durante mucho tiempo. En medio de los rumores sobre su posible salida de la Juventus de Turín y las especulaciones acerca de su regreso a Sporting de Portugal o a Manchester United, el luso al fin ha vuelto a hablar y lo ha hecho a través de sus redes sociales.

A través de un mensaje en Instagram, el mítico '7' se ha acordado de sus exequipos y sus aficionados después de vivir su temporada más complicada. El futbolista ha explicado que si para algo trabaja día a día en cuerpo y alma es para dar alegrías a sus seguidores.

"Nada se compara con la sensación de saber que dejé mi huella en los países donde he jugado, y que di alegría a la afición de los clubes que representé. Para esto trabajo, esto es lo que me mueve y esto es lo que siempre perseguiré hasta el último día", ha escrito un Cristiano que no se olvida de sus ex, entre ellos del Real Madrid, aunque sin citarlos.

Ronaldo también ha querido poner de relieve que en la "carrera de cualquier jugador de élite" existen los "altibajos". Y esto es lo que le ha pasado a él este año, sin poder levantar la Serie A, aunque ha conquistado la Coppa de Italia con la Vecchia Signora, además del Capocannoniere.

"La vida y la carrera de cualquier jugador de élite están hechas de altibajos. Año tras año, nos enfrentamos a equipos fantásticos, con jugadores extraordinarios y metas ambiciosas, por lo que siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros para mantenernos en niveles de excelencia.

Este año no pudimos ganar la Serie A, enhorabuena al Inter por el merecido título. Sin embargo, tengo que valorar todo lo que hemos conseguido esta temporada en la Juventus, tanto a nivel colectivo como individual. La Supercopa de Italia, la Copa de Italia y el trofeo de Máximo Goleador de la Serie A me llenan de alegría, principalmente por la dificultad que llevan consigo, en un país donde nada es fácil de ganar.

Con estos logros alcancé una meta que me había marcado desde el primer día que llegué a Italia: ganar el Campeonato, la Copa y la Supercopa, y también ser Mejor Jugador y Máximo Goleador en este gran país futbolístico lleno de jugadores tremendos, clubes gigantes y una cultura futbolística muy propia. Ya he dicho que no persigo registros, los registros me persiguen.

Para aquellos que no entienden lo que quiero decir con esto, es muy simple: el fútbol es un juego colectivo, pero es a través de la superación individual que ayudamos a nuestros equipos a lograr sus objetivos. Siempre se busca más y más en el campo, trabajando cada vez más fuera del campo, que los registros eventualmente surgen y los títulos colectivos se vuelven inevitables, algunos son la consecuencia natural del otro.

Entonces, estoy muy orgulloso de este hecho que se ha replicado ampliamente en los últimos días: Campeón en Inglaterra, España e Italia; Campeón de Copa en Inglaterra, España e Italia; Campeón de la Supercopa de Inglaterra, España e Italia; Mejor jugador en Inglaterra, España e Italia; Mejor goleador en Inglaterra, España e Italia.

Más de 100 goles para un club de Inglaterra, España e Italia. Nada se compara con la sensación de saber que dejé mi huella en los países donde he jugado, y que di alegría a la afición de los clubes que representé. Para esto trabajo, esto es lo que me mueve y esto es lo que siempre perseguiré hasta el último día. ¡Gracias a todos los que participaron en este viaje! ¡Seguimos juntos!".

