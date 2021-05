Rashford se deja querer: "¿Jugar en el extranjero? Soy un gran aficionado del Real Madrid"

El Real Madrid es un club que acapara siempre noticias y portadas en todo el mundo. Todos o casi todos los jugadores del mundo han soñado o han querido jugar alguna vez en él. Por ello, que su nombre se relacione con el del club deportivo más grande del mundo siempre es un privilegio y un orgullo bastante grande.

Ahora que ya se termina la temporada y que el empieza el verano, época de fichajes, muchos nombres se vinculan con el futuro del equipo blanco. Sobre todo en la zona de ataque. La delantera siempre es lugar de paso para muchos grandes jugadores que son relacionados con el equipo blanco.

Sin ir más lejos, en estos momentos, todos los grandes delanteros del mundo han sido relacionados con el Real Madrid en los últimos meses. Mbappé, Haaland, Lewandowski, Cristiano Ronaldo o Harry Kane son solo algunos, pero la lista es eterna, infinita. No se acaba nunca y se amplía temporada tras temporada y año tras año.

Mbappé y Haaland, en un fotomontaje

Y cuando a un futbolista no se le relaciona con el Real Madrid, lo hace él mismo. Este ha sido el caso de Marcus Rashford, la gran referencia del Manchester United, pero que no ha dudado en mostrar sus preferencias lejos de la Premier League, competición en la que ha explotado este año haciendo una temporada muy interesante.

El velocista inglés está llamado a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo en Old Trafford. Así lo demuestran sus datos, ya que tan solo tiene 23 años, pero ha conseguido dejar registros verdadermente impresionantes. No es un delantero al uso, una referencia. Es un jugador demoledor al espacio, en velocidad y que no le tiembla el pulso a la hora de definir.

Esta temporada ha anotado 21 goles en todas las competiciones y ha repartido 15 asistencias junto a jugadores de la talla de Bruno Fernades, Greenwood, Martial o Pogba. Además, espera con muchas ganas la llegada de este verano para poder brillar ante el mundo entero en la Eurocopa. Rashford será una de las grandes atracciones del equipo de Southgate.

Rashford se ofrece

Quizás sea ahí, realizando un excepcional torneo, donde pueda encontrar el billete definitivo para llegar a uno de los equipos más punteros de Europa. De momento está contento en Manchester y siendo todo un ídolo en Old Trafford, pero no descarta la posibilidad de jugar algún día en el extranjero y ahí, nombres como el Real Madrid o el del FC Barcelona le hacen especial ilusión, tal y como ha comentado en unas breves declaraciones en The Guardian.

Rashford se lamenta tras una ocasión fallada en un partido con el Manchester United Reuters

"¿Jugar en el extranjero? Yo nunca diría que no. Aparte del Manchester United, soy un gran aficionado al Real Madrid y al Barcelona, porque tenían grandes jugadores y jugaban un fútbol atractivo. Todos los miran". Sin duda, unas palabras realmente sorprendentes y llamativas que le abren las puertas a poder llegar a España.

Rashford ya sonó en su día para reforzar la plantilla del Barça, pero su alto coste hicieron que la operación no se pudiera ni siquiera plantear. Quizás ahora espera la oportunidad de que el Real Madrid llame a su puerta para reforzar su delantera y jugar junto a algunos nombres de esos que siempre suenan, los Mbappé, Haaland y compañía.

