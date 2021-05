Al-Khelaifi presiona a Mbappé: "No me preocupa, será jugador del PSG"

Vienen curvas con el asunto de Kylian Mbappé. Mientras el jugador francés está como loco por salir de Francia y el Real Madrid sigue moviendo sus fichas para hacer posible su llegada, desde el PSG empieza a presionar con fuerza para intentar retenerlo. Es su máximo objetivo para este verano, ya que el futbolista galo es la joya de la corona.

Si hay alguien que lo tiene claro es Nasser Al-Khelaifi, presidente y máximo responsable del PSG, quien se ha propuesto la continuidad de Mbappé como algo vital para los intereses del equipo francés. De momento, ya ha conseguido retener a Neymar, quien renovó hace tan solo unas semanas y que concluirá su carrera, salvo desastre, en el Parque de los Príncipes descartando un regreso al Barça.

Ahora, Al-Khelaifi pretende hacer lo mismo con el joven talento francés y que termina contrato en 2022. De esta forma, este verano solo le restaría un año más de contrato antes de quedar libre y tal y como ha venido informando EL BERNABÉU, en el Real Madrid, el principal candidato a su fichaje desde que despuntó en el Mónaco, lo ven claro: es la gran oportunidad para hacerse con el jugador de la década.

Kylian Mbappé, con la camiseta del PSG REUTERS

Tanto es así que el Real Madrid conseguiría su añorado galáctico a pesar de la salida de Cristiano Ronaldo, su gran ídolo, hace unos años, y a pesar de que Zidane, su otro gran icono, decida abandonar el banquillo. Mbappé quiere vestir de blanco y el Real Madrid está dispuesto a afrontar su fichaje sea cual sea la situación.

Sin embargo, para ello, ambos tienen que resistir a los esfuerzos de Al-Khelaifi y de la potente maquinaria de un equipo-estado como es el PSG, que lleva meses presionando a su joven estrella para que renueven. Ellos mejor que nadie saben que el futuro del fútbol mundial le pertenece y que quien lo tenga entre sus filas, tendrá muchas opciones de coronarse como el rey del fútbol en la próxima década.

Movimientos importantes

Este domingo ha sido un día muy intenso en el caso Mbappé ya que los dos agentes principales de la historia, al menos los dos que pueden hablar por el momento, han expresado sus opciones, las cuales no están para nada cercanas tal y como demuestra el conflicto de la renovación.

Kylian Mbappé, en la previa de un partido del PSG Reuters

El primero en hablar ha sido el propio Kylian Mbappé, quien ha sido elegido como Mejor Jugador de la temporada en la Ligue 1 y además se ha coronado como pichichi de la competición por tercer año consecutivo. Mbappé no ha revelado aún qué quiere hacer con su futuro, pero sí ha confirmado que su decisión, sea la que sea, estará guiada por un proyecto deportivo a su alrededor que le permita ganar. Esa es una gran noticia para el Real Madrid, ya que por fin el jugador galo tiene decidido que pesa más el éxito deportivo que el económico, y ahí el conjunto merengue, el más ganador de la historia, puede competir como nadie.

No obstante, su hasta ahora propietario, Nasser Al-Khelaifi, no ha querido quedarse atrás y ha respondido de forma contundente a las palabras de Mbappé y a las muchas informaciones que han surgido en las últimas horas. El presidente del PSG ha dejado muy clara su postura en unas declaraciones recogidas por Get French Football News después de llevarse el duro varapalo de perder la Ligue 1 frente al Lille.

Al-Khelaifi se defiende

"Estamos decepcionados, pero hay muchas cosas positivas de esta temporada... Para mí, Kylian Mbappé es un jugador del PSG y será un jugador del PSG. No estoy preocupado". Duro y directo, así ha sido el claro golpe enviado por Nasser a todos los que esperan que Mbappé vista de blanco. El jugador lo tiene claro, pero su presidente se mantiene firme y matiza con mucha idea su afirmación a futuro asegurando que Mbappé es y será jugador del PSG.

Por si esto fuera poco, Al-Khelaifi ha dado otro golpe encima de la mesa respondiendo en RMC a las palabras de Mbappé de tener un proyecto deportivo a su alrededor mientras felicitaba a sus rivales: "Bien por el Lille, viene del proyecto de Gérard Lopez. En el PSG tenemos un proyecto ambicioso y tenemos ambiciones para este verano. Incluso desde el punto de vista financiero".

Leonardo, Nasser Al-Khelaifi y Florentino Perez en el palco del Parque de los Príncipes REUTERS

Si Kylian tenía alguna duda, su presidente se la confirma. Tienen pensado rascarse el bolsillo este verano de nuevo, no solo para renovarle, sino para formar de nuevo un gran equipo. Nombres como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Harry Kane o Salah se han relacionado con los galos en las últimas fechas y Nasser parece dispuesto a traer a algún gran nombre sin soltar a Mbappé.

Por último, Al-Khelaifi ha querido felicitar públicamente al hombre que gestiona todas sus operaciones y que sigue el tema Mbappé de cerca, Leonardo: "Quiero dar las gracias a Leonardo. Ha hecho un muy buen trabajo en los últimos 2 años con nosotros". Leonardo, Al-Khelaifi y quien sabe si Mbappé tienen una fecha clave marcada, el 5 de julio, día en el que el PSG regresa al trabajo para empezar la pretemporada.

[Más información: El calendario del fichaje de Mbappé por el Real Madrid]