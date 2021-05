Pedraza: "Ya se ha visto en esta Europa League de lo que somos capaces"

Alfonso Pedraza ha atendido a los medios de comunicación con motivo de la final de la Europa League entre el Villarreal y el Manchester United. El futbolista de los groguets ha señalado que llegan en un buen momento al partido y que en el 'submarino amarillo' esperan poder conquistar el título en Polonia.

Buen momento

"Estamos bien, llegamos en un buen momento, para mí el mejor de la temporada. Estamos con la máxima ilusión, sabemos que tenemos a todos el mundo detrás para vernos campeones y vamos a intentar lograrlo".

¿El Manchester United, favorito?

"Sí, para nosotros es importante poder llevarnos el título, los favoritos son ellos por muchas cosas. Somos un equipo de una pequeña ciudad, pero ya hemos demostrado de lo que somos capaces y vamos con esa ilusión de demostrarlo".

Personalidad en este tipo de partidos

"Para ganar una final lo primero es no perder las señas de identidad, lo que nos ha traído hasta aquí, y con esa idea debemos seguir".

Los jugadores del Villarreal celebran el pase a la final de Europa League Reuters

¿Cómo se espera la final?

"Va a ser un partido intenso, son partidos de ida y vuelta. Sabemos que ellos van a apretar, pero habrá momentos para nosotros, y esos momentos debemos aprovecharlos".

Pasar página tras el final de Liga

"Cuando llegas a una final y es la primera pasas página rápido. En Liga quedamos fuera de la Europa League, pero ganando llegaríamos a la Champions, que es el mejor premio".

El Manchester United

"Ellos son un equipo muy complicado y completo, es uno de los mejores equipos del mundo, pero hemos trabajado bien y sabemos cómo pararlos y cómo complicarles las cosas. Tenemos mucha confianza con nuestro trabajo y estamos con muchas ganas de poder demostrarlo en el campo".

Experiencia en las finales

"Tenemos jugadores y un técnico que ya saben lo que es ganar y eso suma mucho. Ya se ha visto en esta Europa League de lo que somos capaces, la idea es seguir en esa línea"

Momento personal

"Esta ha sido mi mejor temporada, me he sentido con mucha confianza en el campo y eso es algo que viene gracias a la confianza del técnico y del club. Sería muy bonito poder cerrarla con un título, sería la guinda del pastel. En el tema de los Juegos Olímpicos es algo que no depende de mí, ahora mismo solo me centro en el equipo y ya veremos lo que pasa".

¿Qué le diría a los aficionados?

"A la gente le digo que disfrute, que lo haga como lo hizo en la semifinal, es una gran oportunidad para poder hacerlo y es el momento de disfrutar de esa ansiada final".

