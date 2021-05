Laporta descubre más contratos opacos de Bartomeu en el Barça

El 'Barçagate' fue el principio del fin de Josep Maria Bartomeu como presidente del Barça. A pesar de los malos resultados deportivos que venían condenando su gestión, las tramas que su junta directiva llevó a cabo con respecto a la contratación de empresas para minar el prestigio de jugadores y otras personas públicas que no fueran afines a su presidencia fueron algo que el socio culé no le perdonó. Pero parece que no fue la única trama, ya que Joan Laporta ha descubierto más polémicos contratos.

Según ha informado el periodista de Goal, Adriá Soldevilla, uno de los que estuvo detrás del caso 'Barçagate', la auditoría que solicitó Laporta a su llegada a la presidencia habría descubierto más contratos cercanos a los 200.000 euros sospechosos. Bartomeu reforzó el control de la junta sobre cualquier operación económica durante su mandato, situando en esa cantidad el límite para que los contratos tuvieran que contar con la aprobación de los miembros de este organismo.

La información explica que los auditores y algunos nuevos responsables de las áreas del club han encontrado decenas de contratos de 196.000, 198.000 y 199.000 euros, los mismos que no tuvieron que pasar por las manos de los miembros del Comité de Adjudicaciones ni de la junta directiva; es decir, ningún directivo, a no ser que sea el ideólogo del contrato, conocía la existencia de los mismos. En el momento en el que se haga pública la auditoría del club se podrá comprobar hacia qué empresas se dirigían.

Registros en el Camp Nou por el 'Barçagate' EFE

La exclusiva desvela que los contratos se encontraban emparentados principalmente con los acuerdos del Espai Barça, la gran reforma que se va a llevar a cabo en torno al Camp Nou, aunque también había otros en las áreas de Presidencia, Social y Servicios Jurídicos. Estos contratos tienen en común con los del 'Barçagate' esas cantidades, ya que se fraccionaron los tres millones de euros en contratos con cifras cercanas a los 200.000 euros, tal y como desveló la auditoría de PwC.

El 'Barçagate'

Los Mossos d'Esquadra consideraron que el "el perjuicio" causado al Barcelona por sus exdirectivos como "producto directo de extralimitarse en sus facultades de administración" en el llamado 'Barçagate' oscila entre un mínimo de 843.300 y un máximo de 1,2 millones de euros. Es por lo que Josep Maria Bartomeu fue detenido cuando se abrió la vía del caso, aunque se acogió a su derecho a no declarar y obtuvo la libertad con cargos.

Desde el 7 de julio de 2020, el Barça a través de su abogado Carles Monguilod, está personado en la causa del 'Barçagate' como perjudicado. A raíz de esta investigación iniciada en julio de 2020 tras recibir la denuncia del grupo de socios Dignitat Blaugrana, los Mossos d'Esquadra detuvieron a Bartomeu, a Jaume Masferrer y también a dos directivos que hasta hace pocas semanas seguían en el club: Òscar Grau y Román Gómez-Ponti. Si aparecen nuevos contratos sospechosos en esta nueva auditoría, se podrían abrir nuevas causas contra estos mismos responsables.

