Al-Khelaifi se vuelve a hartar del Barça por Neymar: "Dejadle tranquilo"

El PSG se encuentra en un momento crucial mirando a su futuro. La eliminación en Champions ha caído como un jarro de agua fría y los rumores en torno a sus estrellas han crecido. Neymar Jr. no se escapa de ellos por el interés de Joan Laporta en traerle de vuelta al Barcelona y en París tiembla con la posibilidad de perder al brasileño en un momento en el que parecía todo tranquilo.

El acercamiento del Barça a Neymar no ha sentado bien en París. El PSG, según reveló Catalunya Radio, ya ha reaccionado y se ha comunicado con el club azulgrana para dejar clara su postura. Fue el propio Nasser Al-Khelaifi, el mandamás de la entidad del Parque de los Príncipes, que dijo al Barça que dejen tranquilo a Neymar.

Pero el citado medio añade cuál ha sido la reacción de Laporta. El presidente culé no se habría achantado y parece decidido a intentar fichar a Neymar el próximo verano y así lograr convencer a Leo Messi de su continuidad. El brasileño supondría un impulso comercial para el club azulgrana, pero su contratación no aparenta sencilla. Menos aún si, como parece, el PSG no quiere negociar.

Consecuencias de la eliminación

El varapalo europeo del PSG se produce en un año vital para el club, que ve como sus dos principales estrellas están en puertas de acabar su compromiso de cinco años, lo que amenaza con perderles sin recibir parte del dinero invertido en ellos.

Neymar, cabizbajo con el PSG Reuters

Durante mucho tiempo, la renovación de Neymar parecía en buena vía. El jugador se ha implicado mucho en tratar de remontar la eliminatoria contra el City, pero el fracaso puede cambiar sus planes.

E influir también en los de Mbappé, que se ha mostrado más frío en las negociaciones para prolongar su compromiso. La joven estrella francesa sabe que su próximo contrato es clave en su carrera, sobre todo en su ambición de acabar un día en uno de los grandes del continente.

En medio de los rumores que le sitúan fuera del PSG esta temporada, el jugador ha respondido siempre con evasivas sobre su futuro, mientras que sus representantes han dado largas a las prisas del club.

