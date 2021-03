DUX, los eSports y la apuesta por el fútbol femenino: "Hay un abismo entre hombres y mujeres"

Laura Moreno, mejor conocida como 'LaurixGames', es jugadora profesional de eSports, FIFA para ser más concretos. Marta Cazalla es futbolista profesional en el EDF Logroño de la Primera Iberdrola. Desde este martes comparten algo, que pertenecen a DUX Gaming, club electrónico para el que juega Laurix desde 2019 y que ha acordado una alianza con el club riojano de fútbol.

DUX acostumbra a sus seguidores a soltar bombazos cada cierto tiempo y el último llegó totalmente por sorpresa. Nace el DUX Logroño fruto de un acuerdo entre el EDF Logroño y el club de eSports, que pasa a ser copropietario de la entidad de fútbol femenino. La dirección y gestión deportiva seguirá a cargo del equipo actual, pero el escudo y la equipación cambiará de acuerdo a la identidad de DUX, como ocurriera con el Inter de Madrid, equipo de Segunda B, que entró en verano en la misma estructura.

EL ESPAÑOL habla con Laurix y Marta sobre este acuerdo histórico, ya que se trata de la primera vez que un club de eSports da el salto al fútbol femenino. En el anuncio del acuerdo, Mario Fernández, CEO de DUX, recalcaba que "la apuesta por el deporte femenino está en el ADN de DUX desde su fundación". Ellas, las protagonistas frente a la pantalla y en el terreno de juego, lo celebran.

"Ha sido una noticia bastante chocante para nosotras porque se está apostando por el fútbol femenino. Todo lo que sea apoyarlo va a ser bueno. Esto hace unos años era impensable y creo que esta apuesta sirve para crecer tanto para el fútbol femenino como para el fútbol riojano", señala la futbolista de 23 años sobre el nacimiento del DUX Logroño, que mantendrá su sede en la misma ciudad.

"Nosotros no teníamos ni idea", dice Laurix sobre el acuerdo. "Mario (Fernández) me dijo que a mí, especialmente, me iba a hacer ilusión porque me gusta el fútbol y lo he jugado, obviamente no a esos niveles -risas-. Cuando llegó la noticia fue muy guay, poder formar parte del fútbol femenino y que se le dé la importancia que merece", añade.

En el Logroño, lo de los eSports no les pilla de imprevisto: "Hay algunas que sí jugamos más. Mucha veces quedo con Olga para jugar y echar la tarde y nos gusta. Esta unión nos va a hacer disfrutar", cuenta Marta. Su compañera Olga García, ex de Barça y Atleti e internacional con España, es aficionada a los videojuegos hasta el punto de haber colaborado antes con DUX y haber jugado, en alguna ocasión, al FIFA con Laurix.

DUX, pionero con las mujeres

La figura de Laura Moreno, 'LaurixGames', es muy importante en el sector de los eSports en España ya que, en 2019, se convirtió en la primer mujer en ser profesional en esto: "No pensaba que se iba a formar ese revuelo", recuerda ahora. "Pensaba que no sería tan raro, pero que en 2019 tuviera que ser yo la primera... Cuando empecé, solamente estaba yo. Estoy muy orgullosa de haber abierto ese camino", reflexiona dos años después.

DUX une dos mundos, el de los eSports y el fútbol femenino, que están en pleno crecimiento en España. Ellas lo viven desde dentro y la pregunta era obligada: ¿sienten como mujeres un cambio?

Laurix: "Está habiendo un cambio, pero todavía queda mucho recorrer. Es un abismo entre los hombres y las mujeres, pero es un buen paso. El fútbol femenino sigue creciendo, cada vez se le da más visibilidad, pero todavía queda muchisimo... Ojalá, no a muy largo plazo, que se pueda ver igual que el fútbol masculino. A mí me encanta verlo, es exactamente lo mismo. No sé por qué no se le da la misma importancia y la misma repercusión. No lo entiendo".

Marta: "Llevamos bastantes años que vamos creciendo poco a poco. Como dice ella todavía queda mucho camino, pero creo que vamos en la dirección correcta".

Hay que aguantar tela marinera [...] En los comentarios de los streamings de mis compañeros no leo 'vete a fregar'... 'LaurixGames', jugadora de DUX Gaming

Aún así, Laura denuncia ciertas actitudes que se mantienen en los eSports, pese a ser un sector tan avanzado: "Hay que aguantar tela marinera. Entras a streamings de mis compañeros y no leo un comentario que diga 'vete a fregar'. Esa tontería no la leo, cien por cien, en ninguno de sus directos. Es algo que me indigna muchísimo y hay que avanzar mucho. Son pocos, pero siempre hay alguno que pone la puntilla", dice.

"Siempre nos cuesta más. Siempre tenemos que demostrar más", añade la jugadora de FIFA. Marta Cazalla coincide con que "muchas veces escuchas algún comentario, pero en esta vida hay de todo y hay que quedarse con lo bueno".

Para terminar, lanza un deseo hacia las chicas que vienen desde abajo en el mundo de los eSports: "Llegarán nuevas generaciones que compitan al cien por cien con igualdad, entrenando el mismo número de horas. Espero que se llegue al mismo nivel de todo".

Este proyecto nos va a ayudar mucho a nivel mediático y repercusión en el fútbol femenino Marta Cazalla, futbolista del EDF Logroño

En cuanto al fútbol, la defensa del Logroño ve cambios evidentes en su profesión en los últimos años: "Los equipos se van profesionalizando y va habiendo un cambio bastante grande en los entrenamientos y los campos para beneficiarnos a nosotras para que cada día podamos entrenar y jugar mejor".

Mirando al futuro, ahora con DUX y Logroño de la mano, Marta pone un objetivo claro: asegurar la permanencia del equipo: "Nos tenemos que centrar en esta temporada para salvar la categoría y que este proyecto pueda seguir en Primera porque nos va a ayudar mucho a nivel mediático y nivel repercusión en el fútbol femenino y a dar impulso a nuestro equipo". El club infinito, como se define DUX, también es de ellas.