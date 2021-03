Luis de la Fuente: "Será una lección para los jóvenes que le quiten la roja a Mingueza"

España afronta el último partido de la fase de grupos del Europeo sub21. 'La Rojita' tiene muy encarrilada la clasificación para la ronda final del campeonato, de hecho, le vale el empate ante República Checa. Aún así, en el vestuario no quieren escuchar absolutamente nada más que la palabra victoria. También quieren olvidar lo sucedido durante la batalla campal que fue el empate ante Italia. Siguen pendientes del recurso para quitarle esa roja que vio Mingueza por no agredir a nadie y Luis de la Fuente todavía está algo mosca con lo sucedido.

"El recurso se presentó en tiempo y estamos esperando todavía la respuesta, no sabemos qué sucede con la decisión que han tomado. Ahora no sabemos nada. Quiero ser optimista porque siempre pienso que es un gran momento para dar una lección a los jóvenes y que piensen que en el fútbol una trampa no vale. No se puede fingir una agresión y hacer pagar a alguien por algo de lo que no tiene ninguna responsabilidad", destacó el seleccionador, que espera que de aquí salga un momento ejemplar para todo el fútbol.

El vestuario ha arropado al jugador. "Óscar está tranquilo, le hemos dado todo el apoyo que necesitaba. Él también se encuentra ilusionado y espera poder jugar. Sólo queda esperar. Si no estuviera, tenemos que ver otras alternativas, pero soy optimista. Intentaremos controlar los nervios, dependemos de nosotros, pero queremos ganar, seguir con la mentalidad del equipo. No he dicho nada más que no sea seguir creciendo e intentar ganar todos los partidos", desveló en rueda de prensa De la Fuente.

Luis de la Fuente: "El recurso se presentó y estamos esperando la respuesta".



️ "Quiero ser optimista y dar una lección a los jugadores jóvenes. Es importante dejar claro que en el fútbol las trampas no valen".#U21EURO pic.twitter.com/qdfe9c3U6P — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 29, 2021

Sobre si ni tan siquiera debería hacer falta poner un recurso para revisar una acción así, De la Fuente solo espera que de verdad quede claro lo que sucedió y no es más que el italiano fingió. "Está la televisión para ver si un comportamiento es justo o injusto. Vemos que Mingueza no participa para nada en esa acción. Que lo valoren y opinen como la gran mayoría de la gente que hemos visto esas imágenes", sentenció el técnico español.

Italia sigue

Paolo Nicolato, el seleccionador de Italia sub21, contestó a las palabras de Luis de la Fuente después del partido. "Lamento que haya dicho eso. Pasión y ganas de llegar son valores. No creo que haya visto una sola intervención violenta. Al contrario, quizás también las hayan acentuado ellos un poco. Quizás él, viniendo de tantos partidos seguidos marcando un gol... Estaba herido: no puedo marcar, así que te acuso de antideportivo. Oh, no... Lo hicimos con el mejor de nuestros esfuerzos. Fuimos agresivos, pero nunca lastimamos", sentenció en la rueda de prensa previa al partido que ellos tienen ante Eslovenia.

Luis de la Fuente fue cuestionado por estas palabras, pero, con la elegancia que siempre le acompaña, prefirió no entrar en la polémica. "A estas alturas no merece la pena hacer comentarios. Ellos tienen su estilo y se lo permiten, me parece muy bien", explicó el técnico español.

[Más información: España deja de cara la clasificación ante la Italia más tosca y agresiva]