Luis Enrique responde al polémico tuit del Celta: "Respeto a las personas"

España no pudo pasar del empate ante Grecia en la primera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Catar. El combinado de Luis Enrique se adelantó por medio de Morata, pero un penalti en la segunda mitad y la falta de potencia en ataque condenó al conjunto español. Dieron la sorpresa y no sumaron los tres puntos con los que se contaba en el estreno de este parón. Por ello, el debate sobre la delantera convocada surgió en redes y clubes como el Celta de Vigo lanzaron su particular dardo.

El conjunto gallego publicó un vídeo donde solo aparecía Iago Aspas, uno de los delanteros españoles más en forma y que se quedó fuera de la lista de convocados de Luis Enrique. El Celta lanzó las imágenes acompañadas de una canción de Titanic y se convirtieron en protagonistas del postpartido ante Grecia. La pregunta ya estaba clara: ¿Luis Enrique se lo tomaría a broma o le molestaría?

El seleccionador, como era de esperar, ha tenido que responder en su primera comparecencia desde ese tuit. Y, sin meterse en ninguna polémica, ha dejado entrever que no le hizo demasiada gracia el mensaje del Celta. Luis Enrique ha asegurado que no lo ha llegado a ver pero que, ante la viralidad del vídeo, sí que le ha llegado por terceros esa publicación.

"No lo he visto pero me han informado. Ninguna valoración. Me limito a hacer mi trabajo y respeto a las personas. Cada uno que ponga lo que quiera", zanjó en la rueda de prensa previa al encuentro ante Georgia.

