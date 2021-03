Luis Enrique, tras empatar ante Grecia: "¿Decepción? Catalogadlo como os apetezca"

España no pasó del empate ante Grecia y comienza la clasificación para el Mundial de 2022 con un tropiezo inesperado. El partido se complicó desde el inicio y, pese al gol de Álvaro Morata, las cosas no fueron a mejor. Luis Enrique, en rueda de prensa, confesó que el resultado no era ni mucho menos lo que tenían planeado y que, además, tampoco fue del todo justo.

El seleccionador explicó también el cambio de Sergio Ramos, que tras el descanso se marchó al banquillo para no forzar, y los debuts de jugadores como Bryan Gil o Pedri. Este último, que llegaba como gran perla tras su estrellato en el Barcelona, sufrió un marcaje individual y apenas pudo romper.

España empata en su debut y suma un solo punto en casa ante una de las selecciones que no se considera más fuerte en el camino hacia Catar. La falta de creación de oportunidades ofensivas y la "finura", según el técnico, son algunos de los puntos a mejorar para el futuro.

Empate

"No me gusta el resultado. No hemos estado inspirados. Me ha gustado la actitud, el ritmo que hemos puesto al principio. Cuando les hemos tenido encerrados no hemos estado fluidos".

Sergio Ramos

"Está perfectamente y disponible para los siguientes compromisos"

El penalti

"No tengo por costumbre valorarlo. Cada uno que interprete. Respeto las opiniones de todos".

Pinchazo

"Evidentemente, es un resultado que no esperábamos. Hemos merecido otro resultado a pesar de no haber estado con la finura necesaria. A partir de ahí, en todo lo que respecta a la actitud del equipo, las cosas que les pido y la realización de la presión, hemos estado en un nivel alto. En la finalización y superar a un equipo replegado, nos ha faltado frescura y hemos generado bastante menos de lo que esperaba. Pero en eso está mi trabajo, en mejorar eso y en intentar llevar a los jugadores".

🗣️ @LUISENRIQUE21 : "He visto a mi equipo a un nivel físico muy alto".



➡️ "Creo que en la primera parte Grecia se ha acercado una vez. Mis jugadores han estado soberbios a nivel físico".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/9adSwJ4QVN — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 25, 2021

Estadísticas

"Ni me dice nada ni me preocupa. Las estadísticas tan ventajistas me dan completamente igual. Repito: ante un rival replegado como ha hecho Grecia, con ese nivel físico y ese acierto en lo que implica el trabajo defensivo, nos ha faltado generar más ocasiones. Mucha densidad de jugadores y poco espacio implica estar más inspirado".

Qué ha faltado

"Es la misma respuesta. Cuando tenemos el balón en campo contrario y conseguimos que el rival se repliegue, o estas fino y fresco... En nuestro deber queda haber generado más ocasiones de gol y haber estado más finos. Es la misma respuesta".

Buena resistencia

"He visto a mi equipo a un nivel físico muy alto. En la presión tras perdida ha sido de los mejores partidos. En la primera parte Grecia se ha acercado una vez y la jugada de gol son dos errores. En el plano físico hemos estado bien".

Papel del rival

"La diferencia está en lo que intenta un rival e intenta otro. Es evidente que Grecia ha venido a hacer su partido, solo faltaría que jugaran como nosotros queremos. Hemos estado bastante bien en movimiento de balón. Nos ha faltado esa finura y frescura".

Qué supone

"Catalogadlo como os apetezca (decepción). No nos esperábamos este resultado, no lo merecemos. Un resultado justo hubiera sido el 1-0. Es cierto que este tipo de partidos presentan estas complicaciones y no hemos estado a la altura".

Soluciones

"Nos toca analizarlo desde dentro y verlo con tranquilidad. Creo que el equipo ha estado muy bien en actitud, porque contra un rival en teoría inferior, como te relajes sufres muchos. El único matiz es la frescura y finura en los últimos metros".

Llorente, Bryan y Pedri

"Buscaba que diera el mismo rendimiento que en su club. Ha estado muy bien. Bryan ha aportado lo que es como jugador, el desborde en el fútbol es un bien preciado y sobre todo en este tipo de partidos. Pedri ha tenido la mala suerte de salir y que le hicieran una marca individual. Un jugador para él exclusivamente. Hemos intentado que recibiera más alejado para que esa marca fuera menos fuerte. Quedan muchos partidos con la Selección y mucho tiempo para ver a Pedri".

[Más información - Luis Enrique prueba a la nueva España: aviso para el mercado de fichajes y presión para la Selección]