El Valencia se lo cree, vence al Bayern y el playoff está más cerca

Una magistral lección de pundonor del Valencia Basket, y especialmente de los tocados Mike Tobey, Sam Van Rossom y Bojan Dubljevic, le condujo este jueves a una victoria que le acerca al ‘top 8’ y que aumenta su valor por el despliegue físico con el que el Bayern de Múnich le llegó a enviar a la lona en el tercer cuarto pero que no pudo cerrar su clasificación para los cuartos de final. [Narración y estadísticas: Valencia 83-76 Bayern]



Cuatro triples, dos de ellos de Guillem Vives dispararon al Valencia en el inicio y le dieron confianza y la iniciativa. El quinto, de Nikola Kalinic, llevó a Andrea Trinchieri a parar el choque pero en la salida llegó el sexto, obra de Klemen Prepelic (23-11, m.7).



Mejoró el equipo alemán buscando a Jalen Reynolds pero el séptimo triple local (de diez intentos) obra de Joan Sastre, dio aire al Valencia. Ver en buen estado a los tocados Van Rossom, con un esguince de tobillo, Dubljevic, con un dedo de la mano muy mermado, y sobre todo Tobey, que jugó con una microrrotura, dio un subidón de confianza al Valencia sin necesidad de seguir anotando de tres (37-25, m.14).

¡AY SI LA FONTETA ESTUVIESE LLENA! 🥺 ¡Despierta @valenciabasket para poner el +8!



¡Partido clave por los playoffs! #EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/15oKOtq2qx — DAZN España (@DAZN_ES) March 25, 2021





El impulso de Vanja Marinkovic dio continuidad al buen trabajo del equipo y la buena defensa local multiplicó su eficacia por varios fallos no forzados de Wade Baldwin IV, de Leon Radosevic y antes de Paul Zipser. En ese contexto, el Valencia supo gestionar una fase sin brillo en ataque y llegar al descanso con su máxima ventaja (46-33, m.20).



El paso por el vestuario dio calma al equipo alemán que se entregó en ataque al sobrio y maduro Vladimir Lucic. El ex del Valencia con once puntos en apenas cinco minutos consiguió estrechar el marcador y empezar a crear muchas dudas en la menguante resistencia local hasta hacerse con el mando con un parcial de 4-22.

Triunfo y a soñar

La agresiva defensa del Bayern bloqueó por completo al conjunto valenciano al que la ansiedad le precipitó pero un triple sobre la bocina del cuarto de Dubljevic permitió al Valencia levantarse de la lona (58-63, m.30).



Los locales reaccionaron y empataron de nuevo. Trinchieri recuperó a Lucic para devolverle la calma a su equipo y el partido entró en un duelo físico brutal en el que el Valencia supo resistir pese a su inferioridad en esa parcela con un esfuerzo brutal de Dubljevic y la determinación de Van Rossom y Tobey (78-70, m.37).



Baldwin asumió la responsabilidad ofensiva visitante pero el Valencia no perdió la calma y un par de acciones más del pívot estadounidense le permitieron cerrar el triunfo.

Valencia 83-76 Bayern

Valencia Basket: Vives (6), Prepelic (8), Kalinic (12), Williams (11), Tobey (18) -cinco titular- Marinkovic (3), Labeyrie (-), Van Rossom (9), Dubljevic (10) y Sastre (6).



Bayern Múnich: Baldwin (13), Weiler-Bab (8), Lucic (20), Johnson (4), Radosevic (4) -cinco titular- Seeley (6), Zipser (9), Sisko (6) y Reynolds (6).

Parciales: 26-19 | 20-14 | 12-30 | 25-13



Árbitros: Ryzhink (UCR), Majcic (ESL) y Sukys (LIT). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 31 de la fase regular de la Euroliga disputado a puerta cerrada por las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID 19 en el pabellón de la Fuente de San Luis.