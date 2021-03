Álvaro Benito y su mensaje sobre Sergio Ramos que debería preocupar

@AlvaroBenitoV, en @ellarguero



️ "Ramos es exhuberante en sus acciones, es un futbolista que no se deja nada en cada acción y que va fortísimo al duelo y le estoy viendo que se está midiendo mucho"



"No le veo en plenitud, no le veo jugando sin preocupación física" pic.twitter.com/sBhpdyXCSb