Jorge Lorenzo sorprende con la comparación con la que presenta MotoGP: Marc Márquez y Leo Messi

Jorge Lorenzo ha comenzado un nuevo proyecto en solitario con el que quiere sentirse de nuevo dentro del mundial de MotoGP. A pesar de que ya no esté en la pista después de no concretar ningún proyecto de todos los que tenía en mente, no quiere despegarse del todo de lo que ha sido su vida hasta ahora y de lo que mejor sabe hacer.

Por ello, el mallorquín ha creado su propio canal de YouTube donde hará de analista y donde comentará todo lo que suceda a lo largo del fin de semana, no solo de la carrera, informando de sus impresiones y ofreciendo diferentes análisis desde su experiencia y también desde su conocimiento, tanto de la mecánica como del pilotaje.

La realidad es que si alguien conoce el mundial ese es Jorge, que además no tiene pelos en la lengua para hablar con total sinceridad de todo lo que se le antoje. Será interesante ver cómo el mallorquín desgrana todo lo que va ocurriendo y va ofreciendo sus puntos de vista, muchos de los cuales suelen ser bastante controvertidos y llenos de polémica.

Ya ha empezado a hacerlo con el primer Gran Premio de la temporada, el que se está celebrando este fin de semana en el circuito de Losail, en Catar, y que será la primera prueba del campeonato. Unos días después tendrá lugar la segunda, también en el mismo territorio que ha sido seleccionado para abrir el mundial.

Marc y Messi

Por su parte, Jorge Lorenzo ya ha dejado las primeras perlas de la temporada y una de ellas ha sido bastante futbolera, ya que para explicar la ausencia de Marc Márquez para Honda, lo ha comparado con una posible baja de Leo Messi en el Barça: "Para mí, Honda sin Marc es como el Barcelona sin Messi".

"En el fútbol hay 10 jugadores más; en la moto, uno. Con lo cual es mucho más importante esa falta de Marc para Honda que una supuesta falta de Messi para el Barcelona. Tienen a Pol, que ha sorprendido en los test de Catar, parece que se ha adaptado muy bien a la moto, y a Bradl, que tiene mucha experiencia y kilómetros con la moto. A final de año parece que mejoraron la moto, y los resultados de Nakagami y Álex Márquez empezaron a mejorar. No sólo Marc puede conseguir luchar por podios con la Honda, es buena señal".

Analizando a Honda

Pero Jorge no solo se mojó con la ausencia de Marc, sino que también quiso valorar una montura que conoce bien como la Honda: "Tiene un gran motor, es el segundo más potente de la parrilla después de Ducati. La moto gira muy bien en circuitos tipo Sachsenring o Phillip Island, donde estás mucho tiempo inclinado. Por contra, tiene esa poca estabilidad en el tren delantero, y esa poca confianza en determinadas situaciones es un hándicap para el piloto, o, al menos, lo era hasta hace poco cuando yo estaba pilotándola".

Marc Márquez, con la RC 213V-S en Montmeló EFE

La labor de Honda, especialmente con la ausencia de Marc, recaerá también sobre el nuevo fichaje, Pol Espargaró: "Tiene mucho talento y ha sido muy rápido. Sobre todo, es súper agresivo pilotando, sobre todo, en las frenadas, arriesgando siempre mucho, cayéndose también mucho, era uno de los pilotos que más se caía, pero siempre muy rápido. No se adaptó bien a la Yamaha porque requiere de un pilotaje un poco opuesto al que él tiene, tienes que ser muy fino y suave. A la KTM se adaptó muy bien y fue el que obtuvo mejores resultados. Y creo que se adaptará bien a la Honda".

"No estoy de acuerdo con las declaraciones de algún piloto que decía que no se adaptará a la Honda, yo creo que sí lo hará. Pero tiene que tener mucha paciencia y atención a las caídas. Primero porque Pol ya de por sí es un piloto que se cae bastante, pero, sobre todo, con la Honda, es una moto difícil, sobre todo, la parte delantera, tiene poca estabilidad. A veces no te avisa y te encuentras en el suelo a alta velocidad sin saber por qué. Me pasó a mí y a muchos pilotos, a casi todos los que han corrido con ella".

Por último, Jorge Lorenzo desveló también uno de los problemas que suele tener la Honda y que él padeció en sus carnes: "Es de las únicas motos de MotoGP con las que los pilotos últimamente están teniendo también highsides, algo que no es habitual con toda la electrónica que hay en MotoGP, pero Honda lo sigue teniendo. Yo tuve una con Honda en Catar, el viernes por la tarde. Me fracturé una costilla, fue un 'highside' por arriesgar. Quizá la electrónica es menos sofisticada que otras marcas, no lo sé, o porque usan menos electrónica, quizá es la marca con la que es más fácil cometer un highside. Tiene que estar atento a las caídas y las lesiones, pero creo que lo hará bien.

