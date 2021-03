El Barça cree en la remontada ante el PSG: "Nada es imposible"

"Creo que nada es imposible", es el mensaje que más ha repetido Ronald Koeman en rueda de prensa. El Barça afronta este miércoles la muy improbable tarea de remontar al PSG el 1-4 que encajó en la ida del Camp Nou. La Champions League está más cara que nunca para los azulgranas que, en los últimos tiempos, solo acumulan actuaciones vergonzosas. Aún así, el objetivo está en repetir la hazaña que cosechó el club en 2017 ante este mismo rival.

Para Koeman lo más importante es que sus jugadores lo dejen todo en el campo en la noche parisina. "No me conformo con nada. Hay que salir fuertes, hacer nuestro juego, crear oportunidades para marcar y si jugamos el partido y después tenemos la sensación de que hemos dado lo máximo, ya veremos el resultado después. Lo más importante es dar lo máximo e intentarlo. Si no lo hacemos, es lo peor que nos puede pasar", sentenció el neerlandés en la rueda de prensa previa al choque.

Aún así, es consciente de la dificultad de la hazaña. "Va a ser muy complicado. Jugamos contra un equipo como el PSG que no deja jugar mucho. Se habla de las bajas del rival, pero hay que saber de las nuestras, que son muchas más", señaló el técnico culé. El resultado es evidente que lastra cualquier posibilidad. "Siempre es más complicado tener un 1-4 para remontar fuera que un 2-0 para remontar en casa. Pero nada es imposible. Creemos en nosotros mismos. Sabemos que en el Barça hay que ganar y vamos a demostrar esta mentalidad que estamos demostrando desde hace mucho tiempo", explicó Koeman.

En cualquier caso, en su mano tiene la carta de Leo Messi: "Claro que si pensamos en poder remontar, necesitamos cualquier jugador a su mejor nivel. Si Leo es capaz de hacer uno de sus mejores partidos, todo es posible. Puede decidir cualquier partido en cualquier momento. Pero no sólo debe estar él a su mejor nivel, sino todo el equipo. Hay que tener suerte también, finalizando las jugadas buscando eficacia que necesitamos. Veremos al inicio del partido, si podemos dominar y presionarles".

Laporta y su visita

Joan Laporta ya se pasó por la Ciudad Deportiva de los azulgranas este lunes y Koeman explicó cómo fue ese encuentro. "Le conozco. Le saludé varias veces en el pasado. También conozco bien a Frank Rijkaard, que estuvo con Laporta como presidente. Da mucha confianza a sus jugadores. Está muy metido en su cargo de ayudar a los entrenadores y jugadores y al final todo depende de los resultados. Ha entrado bien, dicho unas palabras en el vestuario con los jugadores y el staff y había buen rollo", desveló el entrenador.

Sobre el hecho de que la llegada de Laporta hace más fácil la continuidad de Messi, Koeman no ha querido mojarse. "Más opciones de que siga Messi no sé si hay. Sí es cierto que Laporta tiene un pasado con Leo y otros jugadores. Eso es positivo pero no sé si con Leo, que es quien ha dicho que decidirá. Ojalá siga con nosotros. Laporta ganó las elecciones con bastante diferencia. Los socios votaron y es bueno tener un presidente como él para trabajar cosas para el futuro de este club", explicó el técnico neerlandés.

[Más información: Neymar es baja para el partido de vuelta y no se reencontrará con el Barça]