Los hombres de Laporta en su nuevo Barça: de Ferran Reverter a Mateu Alemany

Joan Laporta no había hecho muchos anuncios de los hombres que configurarían su proyecto durante la campaña y le salió bien, pero, después de su victoria en las elecciones de este domingo, es el momento de poner cara a los nombres que tienen que remontar una situación económica, social y deportiva muy complicada en el Barça. Su legislatura no solo se moverá gracias al pasado, si no en un plan de futuro en el que estas personas serán vitales.

Su regreso fue la victoria de la ilusión, pero el barcelonismo necesita también un proyecto para no poner en riesgo la propiedad del club. La gran deuda que tiene contraída la entidad con fondos de inversión de por medio es un problema grande al que hay que hacer frente desde este primer día. Aunque aún habrá un proceso de traspaso de poderes, Laporta ya ha puesto a trabajar a los responsables de las diferentes áreas.

Laporta tendrá que ponerse en las mejores manos posibles para remontar una situación crítica. En todo momento insistió en que había que dejar un poco de lado la amargura y el poco optimismo que existe en torno a los problemas que tiene el club. Ahora tendrá que afrontarlos de frente, poniendo hincapié en estos primeros 100 días en los que tendrá que presentar al barcelonismo que puede arreglar todas esas fugas de agua que tiene la nave culé.

Pau Gasol, Joan Laporta y Rafa Yuste, en la Ciudad Deportiva del Barça FC Barcelona

Durante el largo proceso que se ha llevado a cabo hasta este pasado 7 de marzo, se acusó a su candidatura de no tener un proyecto claro, pero Laporta tenía cerrados a los hombres que le acompañarán en esta segunda aventura 18 años después de su primera victoria. Ahora ha llegado el momento de poner en marcha la maquinaria que vuelva a hacer del Barça un equipo de referencia en todo el mundo y queden atrás los ridículos económicos, deportivos y de gestión de la entidad.

Ferran Reverter

Hacerlo mejor que Óscar Grau no será muy difícil, pero aún así el que fuera CEO de MediaMarktSaturn tendrá que remontar una situación complicada. Revertir es el gran fichaje de Laporta para esta nueva etapa. Su llegada se aplaza hasta el 1 de julio, pero las continuas reuniones que han tenido han estilizado un programa para revalorizar el club. En el ejercicio 2019/2020 consiguió para la empresa que dejará este año unos ingresos de 20.813 millones de euros; una gran tarjeta de presentación.

Su experiencia respalda su apuesta y es que en este puesto nunca ha habido una persona que tuviera un cargo antes de la dimensión de la multinacional de distribución electrónica. Después de más de 20 años en MediaMarkt, este licenciado en Económicas por la Pompeu Fabra ha ido escalando desde 2005, donde era un simple responsable de tienda, hasta ser el director de adquisiciones y operaciones de esta gran nave del mercado electrónico.

Mateu Alemany

Un hombre de fútbol para revivir una plantilla en medio de un cambio generacional y que tiene que estar diseñada para ganar. No es nada fácil llegar a ser director deportivo de un club durante una situación de pandemia en la que los presupuestos escasean, pero capear ese problema será el primer gran objetivo de Mateu Alemany. Era un secreto a voces y su llegada significa que la sección deportiva recupera un timón después de un último año lleno de incertidumbre.

Joan Laporta y Mateu Alemany, durante un acto de la campaña del nuevo presidente del Barça EFE

El que fuera presidente del Mallorca y director deportivo del Valencia, dejando un gran recuerdo en la ciudad del Turia, tendrá un puesto relevante aún no definido en la estructura deportiva del club. Su excelente relación con Javier Tebas también será relevante para acercar posturas con la LFP. Aún así, su gran ojo para acertar con los fichajes es el motivo principal por el que Laporta se ha decantado por él. El siguiente paso será el de hacer cuentas.

Jordi Cruyff

El discurso de Laporta de este domingo tuvo una gran dosis de 'Cruyffismo' y su estructura directiva también lo tendrá. Las mascarillas con el '14' de Johan era un claro mensaje hacia la afición culé; su Barça respetará la tradición que instaló el neerlandés. Para asegurarse de ello, Jordi Cruyff llegará a la estructura azulgrana también a partir de este verano.

El hijo de la leyenda azulgrana será el secretario técnico, enlace entre la junta y la dirección deportiva, aportando los conocimientos futbolísticos que le ha dado su carrera como jugador y como entrenador. Tendrá relevancia a la hora de tomar decisiones para contratar jugadores, así como para renovar el cuerpo técnico. De momento la confianza en Koeman seguirá intacta, aunque el nombre de Xavi Hernández sigue estando en el aire.

Rafa Yuste

Será vicepresidente deportivo en esta nueva etapa, como ya lo hiciera en el pasado. Es uno de los hombres de confianza de Laporta y tendrá la responsabilidad, junto al presidente, de sacar adelante esa renovación de Leo Messi que sigue enquistada. El propio Joan no ha querido ser demasiado optimista por el momento, pero esos mensajes que ya han intercambiado, así como los guiños en las redes sociales de sus padres, acercan las posturas.

Ferran Reverter (derecha), en un acto de MediaMarkt y CaixaBank EFE

Yuste es un hombre con ADN Barça y tratará de velar porque el equipo no pierda esa identidad. La pregunta está en si junto a su llegada podrán aparecer los grandes nombres del mercado de fichajes como Erling Haaland.

Jaume Giró

Es una de las caras nuevas que no estuvo en la primera etapa. El exdirector general de la Fundación La Caixa, tendrá la responsabilidad económica desde esta vicepresidencia, es decir, afrontará el reto de reducir los más de mil millones de deuda que tiene el club. Ya explicó que el plan radicaría en la reestructuración de esta, abrir nuevas fuentes de explotación a raíz de las diferentes marcas que tiene el club y no ocultó que podrían llegar nuevos inversores.

