Neymar es baja para el partido de vuelta y no se reencontrará con el Barça

Neymar Jr. no estará en el PSG - Barcelona de este miércoles. Aunque el jugador había apurado su recuperación la semana pasada, este martes se ha vuelto a preparar de forma individual en el entrenamiento y Mauricio Pochettino no podrá contar con su estrella. Como en la ida, los parisinos tendrán que afrontar este partido sin el brasileño y Kylian Mbappé volverá a ser la principal referencia. El exjugador azulgrana no podrá reencontrarse con su equipo por primera vez.

