El optimismo de Red Bull para 2021: "Estamos al nivel de Mercedes"

El gran rival a batir en este 2021 en la Fórmula 1 volverá a ser Mercedes. Lewis Hamilton decidió renovar una temporada más y volverá a estar al frente de esta máquina. Pero las otras escuderías han trabajado mucho este invierno para recortar la distancia e, incluso, igualarles como promete Red Bull. Los coches austriacos están al nivel en cuanto a motor de los alemanes, tal y como ha anunciado Helmut Marko en esta pretemporada.

En el canal alemán Servus TV, el asesor de la marca de la bebida energética ha sido muy sincero. "La preparación para esta temporada es la mejor que hemos tenido en los últimos siete años. Nuestro objetivo es el título mundial, es algo que podemos hacer en este papel secundario que tenemos ahora. El motor completamente nuevo de Honda es una hermosa pieza de trabajo. Honda ha encontrado más rendimiento para 2021 y ha eliminado las debilidades", explicó un Marko confiado con las opciones de Red Bull.

Es esa unidad de potencia la que debería de marcar la diferencia. "Con todo, esta mejora en el motor debería garantizar que estemos al nivel de Mercedes. Sin embargo, sabemos que ellos no se están durmiendo, pero espero que su salto no sea tan grande ahora que su motor ya está en su octavo año. Esa curva de desarrollo tiene que empezar a estabilizarse en algún lugar. Confío en el motor Honda. Hubo algunos problemas en la preparación, pero eso se debió al descuido. No era nada que pudiera indicar problemas mecánicos o electrónicos graves", apuntó Helmut Marko.

Aún así, el trabajo realizado este invierno tendrá que demostrarse en los próximos test de Bahrein de este fin de semana. La excusa de guardarse las cartas para la primera carrera no tendrá demasiado sentido teniendo en cuenta que los pilotos tendrán muy poco tiempo para tener esta primera toma de contacto con el coche. La llegada de Sergio 'Checo' Pérez y la continuidad de Max Verstappen completa una dupla de mucha calidad con ese objetivo de ir a por el título.

Verstappen, confiado

No ha sido el único en hablar sobre el coche ya que, después de su particular 'Filming day', Verstappen también explicó sus sensaciones. "Hay cambios y se puede sentir la diferencia con respecto al año pasado. El suelo es bastante diferente y, por lo tanto, el coche siempre se comportará de manera diferente. Pero los días de filmación no se tratan de trabajos de preparación, ya que eso se hará en Bahréin", sentenció el neerlandés.

Lo que no está tan claro es su futuro. "Por el momento, tenemos que centrarnos en la temporada que tenemos por delante y tratar de hacer que funcione de la mejor manera posible junto con Honda. Lo que suceda en el futuro sigue siendo un signo de interrogación, pero una cosa que sé con certeza es que todos darán lo mejor de sí mismos y harán todo lo posible para que funcione", explicó un Verstappen que sigue sin comprometerse del todo con la escudería con la que aún tiene contrato.

[Más información: Emoción en Alpine F1 con Fernando Alonso: "Está extremadamente motivado"]