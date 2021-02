Diego Forlán: "¿Luis Suárez? El Barça necesitaba un objetivo para odiar y criticar"

Diego Forlán es uno de los mejores delanteros que ha pasado por Villarreal o Atlético de Madrid, ahora el uruguayo ha repasado su carrera y también la actualidad del deporte rey para la Agencia Anadolu. El charrúa también ha querido recordar a Diego Armando Maradona.

"En 1991, mi hermana tuvo un accidente de tráfico y quedó en una silla de ruedas. Si no me equivoco, a finales de 1996 o principios de 1997, hicimos un partido benéfico para los que, como mi hermana, estaban en silla de ruedas y Maradona participó en él. Este apoyo fue muy especial para nuestra familia", ha rememorado.

"Después de eso, personalmente tuve la oportunidad de conocer a Maradona en muchas partes del mundo. Tuvimos una relación muy cercana con él. Lamentamos mucho su pérdida. Crecí siendo testigo de su talento y sus goles. La muerte de Maradona fue particularmente dolorosa para nuestra familia", ha continuado Forlán.

Diego Forlán, en un partido de Uruguay Reuters

El ariete también ha señalado quiénes son sus delanteros favoritos: "Tengo muchos, cada uno con su estilo. Encontrar un delantero que se parezca a mis propias características puede ser un poco complicado en el mercado del fútbol actual. Luis Suárez se desempeña muy bien en el Atlético. Cavani, en el Manchester United".

Y no solo ellos, también otros ilustres nombres del planeta fútbol en la actualidad: "Además, Neymar y Mbappé y, por supuesto, Messi y Cristiano que siguen jugando a un nivel muy alto incluso a pesar de que se hacen mayores. Es una sensación muy agradable tener la oportunidad de ver a estos jugadores".

En lo que se refiere a los defensas, Diego Forlán sí que se ha quedado con uno: "Francamente, no había nadie a quien tuviera miedo de enfrentarme. Jugué contra zagueros muy buenos. Pero de todos puedo destacar a Cannavaro. Tenía mucha experiencia y una intuición muy grande".

El Atlético de Madrid

Después de triunfar en el Villarreal, el uruguayo también cuajó una gran trayectoria en el Atlético de Madrid, al que ve como favorito para ganar La Liga 2020/2021: "Es difícil decir que serán campeones. Es una campaña muy competitiva. Pero si continúan con estas actuaciones, lo harán".

"Aún les faltan partidos por jugar y pueden aumentar la diferencia de puntos con Barcelona y Real Madrid. Es complicado decir algo claro en el fútbol, pero por supuesto que el Atlético tiene una gran oportunidad para ser campeón", ha asegurado el exfutbolista durante la entrevista.

Luis Suárez

A continuación se ha referido a Luis Suárez y su salida del Barcelona: "Los medios atacaron el tema de una forma equivocada, porque no estoy de acuerdo en que en ese momento estuviera jugando mal. Hubo comentarios sobre su estado físico, pero eso nunca ha cambiado".

"En sus días finales en el Barcelona, el club necesitaba un objetivo para odiar y criticar. Fue el objetivo perfecto porque es un jugador que reclama y pelea contra los rivales. A muchos no les agrada Luis, incluyendo a algunos hinchas. A algunos periodistas no les gusta ese lado de él. Pero hizo muchos goles la temporada pasada", ha seguido explicando el embajador de LaLiga.

Luis Suárez celebra su gol La Liga

"Por supuesto, cuando él era el goleador, anotaba más de 30 y la gente esperaba lo mismo temporada tras temporada. Él siguió haciendo su trabajo y jugó bien en la Champions League. Cuando dejaron de ganarlo todo, había que culpar a alguien. Messi no sería esa persona", ha continuado Diego Forlán sobre su compatriota.

Lo que no sorprende a Forlán es que Suárez esté triunfando como rojiblanco: "No me sorprende que esté teniendo éxito, porque demostró un gran nivel en Barcelona la temporada pasada. Su decisión de dejar Barcelona no fue un tema de fútbol. Fueron otras cosas ajenas y eso es una lástima. Es un jugador que podría jugar en cualquier club y hacerlo bien, como lo estamos viendo con el Atlético de Madrid. Me alegro mucho por él, es agradable verlo anotar tantos goles".

Forlán y el tenis

Además del fútbol, Diego Forlán es un apasionado del tenis: "Cuando era más joven, jugaba mucho tenis. Es un deporte que realmente me gustaba. Tenía 15 años. Si me hubiera decidido por el tenis en ese momento, ahora mismo no sé si sería un tenista profesional... Es muy difícil ser profesional y llegar a lo más alto. Si fuera tenista, sería como Nadal. Es un gran guerrero".

