Los Buccaneers revelan por qué Tom Brady dejó los Patriots

Tom Brady volvió a hacer historia en la Super Bowl LV después de conseguir su séptimo anillo de la NFL, el primero con los Tampa Bay Buccaneers. El quarterback dio el salto de calidad necesario para que los de Florida optasen al título, un reto para el jugador que provocó que dijese adiós a los New England Patriots.

Dos décadas había permanecido en los Pats, pero como agente libre, en 2020 decidió coartar su relación y comenzar una nueva aventura en Tampa, para lo que llamó a su buen amigo Gronkowski, quien volvió de su retiro para ganar un anillo más, tal y como él mismo aseguró cuando habló sobre su regreso a la actividad.

Ahora es Bruce Arians, el entrenador en jefe de los Buccaneers, el que ha hablado sobre el fichaje de Tom Brady. "Creo que su espíritu competitivo es tan fuerte que quería hacerlo. Quería demostrarle a la gente", ha comenzado diciendo en una entrevista para Inside NFL, programa de Showtime.

"Nunca he dicho algo malo acerca de Bill Belichick; sé que todos intentan decir que lo hizo. Su récord habla por él. Probablemente creo que es el mejor de todos los tiempos. Pero creo que Brady quiera intentar algo diferente", ha asegurado en la entrevista Bruce Arians.

Esta no es la primera vez que Arians se refiere a Belichick, ya el pasado mes de enero mandó un dardo con destino la casa de los Patriots: "Lo dejó ser él. En New England no lo dejaban ser entrenador. Yo dejo que lo sea". Además de su séptimo anillo, Brady también logró su quinto MVP en una Super Bowl.

GOAT

Después de su éxito en la final de la NFL, mucho se ha hablado sobre si Tom Brady es el mejor deportista de todos los tiempos. Cada vez son más los que se suben al barco del jugador californiano, quien no solo ha demostrado que podía ganar con los New England Patriots, sino que también lo ha hecho con los Tampa Bay Buccaneers.

El hombre lo tiene todo, dicen de él que es perfecto: guapo, bueno y, además, millonario. Y es que gracias a su éxito esta temporada se ha embolsado en primas un millón de dólares a mayores de su ficha. Un jugador único que a sus 43 años no ve la retirada a la vuelta de la esquina y es que ya el pasado curso aseguró que le gustaría alargar su carrera como mínimo hasta los 45. Larga vida al rey.

