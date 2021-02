Sergio Ramos, ¿como Luis Suárez?: "El Madrid comete el mismo error que el Barça"

El futuro de Sergio Ramos sigue marcando la actualidad del Real Madrid. El capitán y el club no llegan a un acuerdo por su renovación y con el paso de las semanas su futuro se va alejando más de la entidad en la que ha conseguido ganar todo. El fútbol se divide entre los que creen que debe ser el camero quien ceda y los que opinan que ha de ser el club. Diego Forlán ha hablado en El Larguero de la Cadena SER y manda un aviso,

Tiene claro que "sería una lástima (si Sergio Ramos no renueva con el Real Madrid) y que un jugador con su trayectoria se tuviera que ir a otro lado y terminar en otro lado. Está en condiciones y marca la diferencia. Defensivamente es fuerte y tiene su presencia. No se basa ningún club por un jugador porque depende de todos".

Y, además, compara el caso de Sergio Ramos con lo ocurrido el pasado verano en el Barcelona con la venta de Luis Suárez: "El error que cometió el Barcelona con Luis Suárez lo está cometiendo el Real Madrid con Ramos. Son importantes, hay una plantilla, son negociaciones y uno tiene que entenderlo por ambas partes. Es un jugador grande y que está vigente más que algunos jóvenes".

El 'caso Ramos'

Forlán, eso sí, entiende las dificultades que entraña una negociación de esta magnitud. "Ningún jugador está por encima de ninguna institución. Cuando se le permite ese poder es cuando se comete el error. Es importante tener a un jugador como Ramos que tiene ese poder como Cristiano o Messi, pero no es fácil administrarlo y poner los límites".

El problema, para él, está claro: "Cuando se exceden, tiene que haber alguien superior que marque el límite. No sé si es este caso o no. Tener a un jugador de este calibre es importante para la institución y hay que tomar decisiones. Hay jugadores que se han ganado estar un escalón por encima y es lógico porque se lo han ganado, pero ese escalón que no exceda los límites. Habría que preguntar por qué se tomó la decisión de Suárez. Es uno de los jugadores que marca la diferencia"

Por último, Forlán recordó que Luis Suárez, su compatriota, "tiene mucho gol. Lo ha tenido siempre. Está cómodo y tomó buena decisión", refiriéndose a fichar por el Atlético de Madrid tras dejar el Barça.

