Paco Díez, el presidente de la RFFM perseguido por Rubiales: "Hay intereses ocultos en las elecciones"

Faltan pocas horas para que se abran este martes las urnas en la sede central de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM). Las elecciones a la Asamblea decidirán quién dirigirá el futuro del fútbol madrileño los próximos cuatro años y Paco Díez opta a la reelección tras un primer mandato.

Frente al actual presidente se enfrentarán Miguel Ángel Galán, conocido por haber querido presidir la RFEF y por sus continuas polémicas, y Jesús Peramos, el hombre de Luis Rubiales en estas elecciones y con el que compartió la dirección de la AFE.

Para Paco Díez no ha sido un mandato tranquilo. Enfrentado a la Real Federación Española de Fútbol desde que negó el apoyo a Luis Rubiales en las elecciones, el último presidente de la RFFM asegura haber sido víctima de "una persecución" que ha afectado incluso a su familia.

Paco Díez, a escasas horas de que comience la votación, abre para EL ESPAÑOL su despacho de casa para responder a todas las preguntas. Su tono cercano y humilde le aleja de las figuras de otros dirigentes del fútbol e incluso candidatos.

Según el presidente de la RFFM entre 2016 y 2020 su carácter dialogante es intrínseco a su condición de profesor desde hace 31 años en el Colegio Valdeluz. Sobre los últimos ataques de Peramos en la relación a los sueldos, Díez asegura que fue "el primer presidente que renunció a su pensión" y que, al poco tiempo, "fue la RFEF la que profesionalizó la labor".

"No le cuesta a la RFFM ni un duro y, precisamente, que casualidad que el presidente de la Madrileña sea el que menos cobra de todos". Además, afirma que dona a la RFFM "una cantidad voluntariamente". "Estoy acostumbrado a vivir con un sueldo de maestro".

Paco Díez es un profesor metido en un mundo como el fútbol lleno de interese. Dice que a él lo que le gusta es la formación y ayudar a los clubes modestos, "porque son los que más lo necesitan". A pesar de la campaña en su contra sufrida, se muestra orgulloso del trabajo realizado y "convencido de ganar" unas elecciones en la que asegura "hay una mano negra" e "intereses ocultos".

¿Cómo afronta las últimas horas de una campaña electoral tan atípica?

En mi casa desde el cuarto que siempre he utilizado para mi trabajo de profesor. Hemos trabajado bien, tengo un gran equipo y facilitan todo.

¿Está convencido de que obtendrá la reelección?

Estoy muy convencido. El fútbol de Madrid tiene que reconocer estos cuatro años de trabajo, los cuales han sido muy duros. La gente sabe los cambios que he tenido que hacer: modernizar la Federación, regularizar situaciones incoherentes que había, quitar prevendas y decir que había que dejar paso a los jóvenes. Todo eso me ha costado venganzas, que han sido tremendas. He sido el único presidente que ha pedido a la Comunidad de Madrid que solo se pueda estar 8 años en el cargo. Por ello quiere estos 4 años para terminar mi trabajo y luego me iré por donde he llegado.

Le quería preguntar precisamente por la limitación de mandatos. Al final, es algo bueno para el juego democrático y para que nadie se perpetúe en el poder.

Si estás más años al final es como cuando te dan un piso nuevo. Al principio limpias todas las manchas y cuando llevas 34 años ves todas las manchas como parte de la decoración. Yo no quiero eso. Mi lema es que hay dos años para desescombrar, dos para construir, dos para disfrutar y dos para dar el relevo.

¿En qué ha mejorado el fútbol madrileño durante los últimos 4 años? ¿Se presenta con la sensación del deber cumplido?

El fútbol madrileño tiene una lista inmejorable de mejoras. Hemos modernizado las estructuras federativas, ahora las licencias se hacen por Internet. La regularización o la legalización de los trabajos, 50 o 60, que cobraban de aquella forma... Hemos mejorarlo las instalaciones del Ernesto Cotorruelo, en Valdebernardo hemos cambiado los dos campos y en García de la Mata estamos pendiente de un convenio con el Ayuntamiento de Madrid.

Los logros de Paco Díez al frente de la RFFM

También hemos modernizado el fútbol femenino, hemos creado un Subcomité por expertos y hemos nombrado una directora deportiva. Además, hemos creado una campaña en los colegios.

Durante la pandemia hemos devuelto el 33% de las cuotas a los clubes y hemos subvencionado el arbitraje durante 3 años por un valor de más de 3 millones de euros... Hemos apostado también por la formación y hemos cambiado la mutua médica.

El fútbol de Madrid reconocerá estos 4 años de trabajo

La lista parece interminable...

Sí, lo es, pero de lo que más orgulloso me siento es del programa Cardio fútbol: un federado, un electro. Ahora se detectan las cosas. La lista es interminable de cosas que hemos realizado, a pesar de las zancadillas que nos han puesto.

La pandemia ha sido un duro palo para el fútbol modesto y formativo, ¿qué propuestas tiene de cara al próximo ciclo si es reelegido?

Mi pensamiento siempre está con los más modestos, con los más que necesitan de la Federación. Durante 3 años vamos a congelar las cuotas federativas y arbitrales. También vamos a hacer un programa de ayudas para los equipos que tengan a niños y niñas con problemas para pagar las cuotas.

Los retos de Paco Díez si logra revalida la presidencia de la RFFM

Quiero que la Asamblea sea más numerosa y para eso tenemos que cambiar los estatutos siguiendo los protocolos. También vamos a crear un asesoramiento contable, laboral y jurídico para todos los clubes. Y queremos ampliar la Copa Federación.

Además, crearemos una comisión de clubes y quiero que se creen los Comités -no, Subcomités- de fútbol-7, de fútbol femenino, fútbol playa...

La importancia de estas elecciones en la RFFM y qué hay en juego

Estamos, por tanto, ante unas elecciones claves para el futuro del fútbol madrileño por la situación actual que se vive en toda la sociedad con la incertidumbre por la Covid-19.

El fútbol de Madrid necesita mucha ayuda. En estas elecciones hay un interés oculto. De todas las denuncias que me han hecho todas las han perdido... La RFEF, el señor Peramos... No es que lo diga yo, es que tenéis a vuestra disposición los papeles.

Son importantes porque hay una mano oculta que quiere tener bajo sus zapatos a todo el mundo. Por encima de mis intereses está el fútbol del Madrid y la dignidad de las personas. No estoy acostumbrado a que me dirijan, tengo pensamiento propio.

Me han dolido las declaraciones de Vicente Temprado

¿Ha habido una persecución a Paco Díez durante estos años?

Me quisieron hacer una moción de censura y la que se presentó ese día era la jefa de Transparencia de la Española. Después dimitió con todo su equipo. Me han insultado, me han difamado y han perseguido a mi familia.

Hoy me han dolido las declaraciones de Vicente Temprado. Soy una persona de diálogo y de consenso, los otros candidatos son muy diferentes. Pero hoy ya está bien de aguantar mentiras y ofensas.

Uno de los candidatos utiliza la provocación, las amenazas y los insultos. Y el otro no sabe del fútbol madrileño, no tiene programa ninguno.

Lo de Vicente Temprado sí me duele, llevo 4 años callando por respeto y cariño. Vicente Temprado podría tener denuncias a las que responder y no hablo de las que están pendientes de la investigación de la UCO. Utilizó una sede de la RFFM que no tenía licencia de construcción, pero existe el edificio. No tiene licencia de apertura ni de actividad.

¿A qué se debe ahora estas declaraciones de Vicente Temprado, antiguo presidente de la RFFM?

Ese ataque viene porque quiere esconder esa gestión suya y quiere quitarme de en medio. Porque si lo hace, eso no sale del edificio ni que ha tenido 50 o 60 empleados en situación no legal.

¿Está presentándose Rubiales a las elecciones de la RFFM con otro candidato? ¿Se la juega también?

El anterior presidente ha estado llamando a clubes, jugadores... Una campaña de este tipo con un candidato que no tiene ni oficio ni beneficio... ¿quién paga esta fiesta? Alguien la pagará.

Rubiales me ha amenazado y me ha perseguido

¿No acepta Rubiales las críticas? Según usted, fue atacado por no apoyar en su momento su candidatura a la RFEF.

He intentado muchas veces un acercamiento por la institución a la que represento y me ha dado la callada por respuesta. Y no solo no ha hablado, sino que me ha amenazado, me ha perseguido, me ha denunciado...

Miguel Ángel Galán y Jesús Peramos serán sus rivales por la presidencia. Defíname a cada uno de ellos.

No me gusta referirme a los demás, yo vengo a contar mi libro (risas). Respeto a todos. Uno tiene un ADN muy particular y el otro solo critica mi programa. Prefiero no emitir un juicio de valor.

¿Qué será lo primero que haga si es reelegido presidente de la RFFM?

Ese fin de semana no me iré a ver a un Primera ni a un Segunda División, me iré a ver a mis niños y a mis niñas de fútbol-7 de la sede que es donde más disfruto. ¡Y que no se enteren los de Primera y Segunda! (Risas).