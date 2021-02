Tras los pasos de Merckx: el peso de un apellido legendario también tocado por la desgracia

Los apellidos en el mundo del deporte son un legado muy difícil de sostener. La historia está llena de casos de padres que han sido profesionales de gran nivel y que después, sus hijos han intentado imitarles y escribir su propio camino. Sin embargo, la mayoría termina fracasando en el intento, o haciendo una carrera mucho más discreta que la de su progenitor y que no es capaz nunca de separarse de la odiosa comparación.

No obstante, ser poseedor de un apellido importante, sobre todo en los inicios, también puede ayudar a facilitar las cosas, a ser respetado y tenido en cuenta mucho antes. Es una dura lucha de intereses entre aquellos que necesitan una oportunidad y hacen gala de su apellido y aquellos que quieren marcar su propio camino sin que nada les vincule a lo anterior. También están presentes aquellos que se sienten orgullosos con ese vínculo que les une a su familia y que luchan por honrarlo. Un apellido, sobre todo si es legendario, puede ser un don y una gran responsabilidad.

Axana sigue la leyenda

Uno de los apellidos más significativos en la historia del deporte, en especial en la historia del ciclismo, es Merckx. Sin embargo, la familia Merckx ha crecido mucho desde que el 'Caníbal' no dejaba una carrera sin ganar. Detrás de él han llegado más miembros de su familia que han intentado honrar la memoria de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.

Uno de esos intentos es el que está llevando la nieta de Eddy, Axana, quien tiene un sueño entre ceja y ceja. Convertirse en olímpica con la selección de Bélgica de natación. Axana ha pasado de las bicicletas que han rodeado a su familia durante generaciones y ha cambiado el asfalto por el agua, que es donde realmente se siente cómoda y donde despliega todo su potencial en busca de su ansiada plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021.

Axana y su abuelo Eddy Merckx

La nieta de Eddy Merckx es una excelente nadadora que se formó cuando era una niña en Canadá y que ahora ha dado el salto a Estados Unidos, concretamente a la Universidad de Arizona, para seguir creciendo y perfeccionando su nivel a la par que ha ido completando sus estudios. En estos momentos, Axana sueña con encontrar esa ansiada plaza la cita olímpica en la modalidad de 4x100 estilos.

Su especialidad, la espalda, todavía no tiene muy definidas quienes serán las nadadoras que consigan su plaza y defenderá los colores de Bélgica en Japón para pelear por las medallas. La propia Axana ha reconocido que lleva desde pequeña soñando con esta oportunidad y que hará todo lo posible por estar en esos Juegos Olímpicos en los que todavía tiene serias opciones de clasificarse debido a la igualdad reinante en la prueba. La nadadora considera que su calidad y sus aptitudes han crecido mucho desde que decidió seguir formándose en Estados Unidos y por eso sueña con pelear una plaza que tiene a tan solo unas décimas, ya que la barrera, de momento, es superar el 01:02:19 de la nadadora Jade Smits. Axana, por su parte, está en 01:02:81. Sin duda, queda batalla por delante en estos meses venideros.

El legado de Eddy

Evidentemente, el apellido Merkcx no se ha hecho famoso entre piscinas y corcheras, sino que lo ha hecho sobre dos ruedas y ganando muchas, muchas carreras. El ciclista más grande de todos los tiempos y convirtió en legendario su apellido para después, miembros de su propia familia como Axana siguieran haciéndolo grande, levantó los brazos en 525 ocasiones, una auténtica barbaridad, pues hoy en día, es extraño encontrar a ciclistas que superen las 100 o 150 victorias.

Eddy Merckx lanzando un ataque EFE

Sin embargo, el 'Caníbal', que así le llamaban por su tremenda voracidad, no perdonaba ni una. No ha existido ni existirá jamás un ciclista tan ganador y tan completo, es físicamente imposible, salvo que Evenepoel demuestre lo contrario. Eddy le daba a todo, le daba igual grandes vueltas, monumentos, victorias en montaña, al sprint, campeonatos del mundo, era un auténtico espectáculo y un verdadero abusón de eso de levantar los brazos tras cada meta cruzada. Una de las mayores sensaciones que ha tenido el deporte en toda su historia, a pesar de que no reciba tantos reconocimientos como profesionales de otras disciplinas.

Eddy Merkcx siempre podrá presumir de haber creado un legado para toda su familia en torno a su apellido gracias a sus 11 grandes vueltas con 5 Giro de Italia, 5 Tour de Francia y 1 Vuelta a España, sus 19 monumentos con 7 Milán-San Remo, 2 Tour de Flandes, 3 París-Roubaix, 5 Liejas y 2 Giro de Lombardia, además de sus 3 Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta, su campeonato de Bélgica o su récord de la hora que estuvo vigente durante 12 años. Un palmarés comparable al de muy pocos deportistas.

Tras bajarse de la bicicleta, Eddy Merckx no ha dejado de estar activo y siempre ha estado muy ligado al ciclismo, especialmente al Tour de Francia, del que es gran embajador. Además, tuvo una carrera en su honor, el Gran Premio Eddy Merckx, que años más tarde se fusionó con la París-Bruselas y que sigue aún vigente en el calendario mundial. Y por si esto fuera poco, ha sido capaz de guiar la marca de bicicletas que lleva su nombre, famosa y reconocible en el mundo entero.

Eddy Merckx durante una etapa de montaña EFE

Los sucesores olímpicos

A pesar de la grandeza de Eddy Merckx y de que nadie, ni dentro ni fuera de su familia, ha conseguido igualarle, por detrás han llegado más integrantes de la familia que, como Axana, han hecho aún más grande el apellido Merckx y el legado de una de las familias más ganadoras e importantes de la historia del deporte. Algunos en el ciclismo y otros fuera de él.

El caso más cercano y más parecido al de Eddy es el de su hijo Axel, que también fue ciclista, aunque ni mucho menos llegó a tener el éxito de su padre. El caso de Axel podría ser el más parecido al de alguien que vive a cuestas con el pasado de un gran apellido, que obtiene reconocimiento y fama por él, pero cuyos éxitos no se corresponden con su progenitor. Sin embargo, Axel también tuvo resultados notables y alguno, incluso, superando a su padre.

Las mayores conquistas de Axel Merckx, además de haber llegado al profesionalismo, son ganar un campeonato de Bélgica, igualando así al gran Eddy que solo venció en una ocasión en esta prueba, terminar en cuarta posición de un campeonato del mundo y, su gran logro, conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en la prueba de ruta. Merckx, que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, no consiguió sumar una presea olímpica a su extensísimo palmarés. Además, Axel se quedó a solo 7 segundos de la plata y a 8 del oro después de casi 6 horas de esfuerzo.

Eddy Merckx y su hijo Axel Reuters

Ahora, Axel es un importante manager del ciclismo y está considerado como uno de los ojeadores y cazatalentos más activos del pelotón internacional. De hecho, es el director general del equipo Hagens Berman Axeon, escuadra estadounidense formada en el año 2009 y que milita en la categoría continental. Por sus manos han pasado nombres tan importantes y reconocibles como los de Taylor Phiney, Joe Dombrowski, George Bennett, Jasper Stuyven, Rubén Guerreiro o el actual ganador del Giro de Italia y estrella del Team INEOS Tao Geoghegan Hart.

Junto a Axel, quien también ha continuado el legado de la familia, aunque haya sido con otro apellido, ha sido el nieto de Merckx Luca Masso, hijo de Sabrina, hermana de Axel e hija de Eddy. Luca también ha triunfado en unos Juegos Olímpicos, ya que se llevó la medalla de oro en Río 2016 en hockey hierba junto a la selección de Argentina, ya que su padre, Eduardo Masso, fue un importante tenista nacido en la provincia de Córdoba.

Athina, la gran campeona

Todos estos integrantes de la familia Merckx han destacado hasta ahora por haberse dedicado al deporte profesionalmente y haber tenido un enorme éxito. Sin embargo, para ellos, no son los grandes campeones de la familia, sino que todos están de acuerdo en que la mejor Merckx, la que consiguió la victoria más importante de sus vidas, es la nieta pequeña de Eddy, Athina, la hermana de Axana.

Athina Merckx en una carrera ciclista

Gracias a su esfuerzo, su fortaleza y su voluntad, Athina se ha convertido en la heroína de la familia y en el orgullo de todos ellos, y es que Athina se encuentra superando un complicado tumor que le ha tenido durante muchos meses en una situación realmente horrible. El caso de Athina ha sido el de cómo una desgracia puede tocar un apellido y una familia de campeones para dejar el deporte en un segundo plano. Tras casi 80 sesiones de quimioterapia, Athina se recupera de su terrible enfermedad y ya sueña con convertirse en una estrella del deporte como lo son su hermana, su padre, su primo o su abuelo.

Athina tendrá que elegir su propio camino, aunque también es una apasionada de la bicicleta. De momento, lo que ha elegido es luchar y seguir viviendo, todo también gracias al apoyo recibido por parte de la fundación Livestrong y su lucha contra el cáncer. En el organismo que un día fue dirigido bajo el mandato de Lance Amstrong hasta su confesión pública de dopaje del año 2013, han estado muy cerca del caso de la pequeña de los Merckx, especialmente en la figura de una de las personas más importantes del organismo, el empresario Doug Ulman. Athina, la gran campeona de los Merckx tocada por la desgracia, ya prepara sus próximos retos mientras su hermana Axana sueña con los Juegos Olímpicos de Tokio.

