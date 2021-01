El enfado de Cervera por el penalti de Koke: "Si tiran, te tiras al suelo y la paras con la mano, pues no lo es"

Álvaro Cervera volvió a tener que afrontar la situación de hablar sobre el arbitraje. El entrenador del Cádiz, sin embargo, ya está acostumbrado y ha tenido que adaptarse a la situación. Sabe que criticar la actuación de los colegiados puede conllevar una sanción, como le ocurrió la última vez en un castigo que generó mucha polémica. Tras perder ante el Atlético, donde Gil Manzano anuló un penalti por mano de Koke, el técnico mostró su enfado, aunque con cierta contención.

Cervera, en la rueda de prensa posterior y tras las preguntas de los periodistas, señaló que no debe decir lo que piensa para evitar sanciones. "No puedo decir lo que pienso. En el fútbol de hoy en día, los entrenadores muchas veces no podemos decir lo que pensamos", ha asegurado. "Debe ser el único sitio en el mundo en donde una persona no puede decir lo que piensa".

Según el entrenador del Cádiz, el árbitro le explicó la decisión. Y es que, pese a que en un primer momento señaló pena máxima, tras ver las imágenes en las que Koke le daba con la mano, el colegiado rectificó. La acción, al borde del descanso, podía haber supuesto el empate a dos.

"Por lo visto hay una norma que cuando un jugador está en el suelo, si el balón le da en la mano no es mano. Yo he visto imágenes en que el jugador no está en el suelo, está en el suelo la mano. Pero hay una norma que si el jugador y la mano está en el suelo, no es mano", explicó con cara de resignación.

"O sea que tú, si tiran a gol y te tiras al suelo y la paras con la mano, pues no es mano porque estás en el suelo. Algo así", destacó con cierta ironía. Pero, pese a las palabras del árbitro, Cervera no se movió de su posición: "El jugador que yo he visto no está en el suelo, pero la mano sí. Pero por lo visto hay una norma que dice que no hay mano, que la cambiarán pero cuando la cambien a nosotros nos traerá sin cuidado".

El Atléti será campeón

Más allá de la polémica, Álvaro Cervera también dio a conocer su opinión acerca de quién ganará La Liga. Y, para el técnico del Cádiz, apenas hay dudas. Ve al Atlético campeón "desde hace mucho tiempo" por varias razones. El equipo de Simeone es "el que más claro lo tiene, el que sabe a lo que juega y el que sale a ganar los partidos" y no "a que el día siguiente le digan si ha jugado bien o mal".

Con este último triunfo, el conjunto rojiblanco confirma los diez puntos de distancia con el segundo clasificado, el Real Madrid. Además, los de Simeone aún tienen que disputar un partido que tienen aplazado para igualar las mismas jornadas que sus principales perseguidores.

