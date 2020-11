Álvaro Cervera, castigado con cuatro partidos: Pellegrini, sin sanción

Malas noticias para el Cádiz CF y en especial para su técnico, Álvaro Cervera, que ha sido castigado con cuatro partidos de sanción por parte del Comité de Competición. Duro golpe para un modesto como el equipo gaditano que había realizado un excelente inicio de temporada y que tiene en su entrenador una de las claves.

Cervera fue muy crítico con la actuación arbitral en contra de sus jugadores y por ello el Comité de Competición ha decidido sancionarle duramente. El entrenador cadista no podrá dirigir a los suyos en los próximos cuatro partidos de liga, algo que sin duda abre un precedente para otros técnicos.

Cervera se quejó tras un penalti no pitado en el encuentro de liga que disputaron el Cádiz y el Granada. Después del choque, el técnico fue preguntado por la jugada y, tras dudar si hacerlo, terminó afirmando que el penalti "lo ha visto todo el mundo, pero hay tres personas que no lo han visto. La única explicación es que no lo han querido pitar", en referencia a Javier Alberola Rojas, colegiado del encuentro, y de Cordero Vega, el árbitro del VAR aquel día.

Álex Fernández, en un partido del Cádiz EFE

Por su parte, el equipo cadista respondión con un duro comunicado a la sanción impuesta al técnico: "La entidad considera injusta y desproporcionada dicha sanción, por lo que ya está trabajando para llevar a cabo los recursos pertinentes, que demuestren que nuestro entrenador en ningún momento realizó ninguna manifestación contraria a la normativa vigente, y por supuesto lesiva ante estamento arbitral, al que hemos defendido y defenderemos siempre".

El caso del Betis

Por su parte, quien no ha sido sancionado ha sido Manuel Pellegrini, a quien se había abierto un expediente por sus críticas también contra el colectivo arbitral. No obstante, el Comité de Competición no ha estimado oportuno sancionar al entrenador chileno y se libra por esta vez cuando todo hacía indicar que correría la misma suerte que su homólogo en el Cádiz.

El equipo verdiblanco tiene motivos de celebración ya que no solo Manuel Pellegrini se ha librado de ser sancionado. Su portero, Joel, también criticó la actuación de los árbitros y también ha recibido la condescendencia de la Real Federación Española de Fútbol, que pasa por alto sus palabras sin sanción alguna.

Pellegrini y Koeman durante el FC Barcelona - Betis La Liga

El punto de reglamento por el cual se revisan este tipo de comentarios es el artículo 100, que establece que "la realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados:Tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS/FTP, ayudantes sanitarios o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros. O tratándose de directivos, clubes o cualquier otra persona o entidad, con multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros".

De esta forma, tras la decisión tomada con Álvaro Cervera, técnico del Cádiz, quien podría correr la misma suerte es Ronald Koeman, que ha criticado en varias ocasiones la actuación de los colegiados y, en especial, la del VAR, por lo cual también está siendo investigado y tiene abierto un expediente. A pesar de que no se ha conocido la resolución de su caso, a punta a que también será sancionado.

[Más información: La sanción que la RFEF puede imponer a Koeman por sus declaraciones contra el VAR]