El día que Neymar pensó en retirarse del fútbol: "Me fui con la cabeza caliente"

El fútbol actual cuenta con jugadores que destacan en el césped, otros que lo hacen fuera y otros que mezclan el protagonismo en el terreno de juego y ante las cámaras para mantenerse constantemente en los focos. Y este último caso es el de Neymar, reconocido en el mundo entero tanto por su calidad con el balón en los pies como por sus polémicas lejos de los campos de fútbol. El brasileño, acostumbrado ya a manejar ese papel de fenómeno de masas, ha confesado ahora que estuvo cerca de ser desbordado.

Neymar, en declaraciones para la entrevista Giffer, ha desvelado que estuvo a punto de retirarse del mundo de fútbol. Una idea descabellada pero que llegó a sondear en los momentos más tensos. Neymar dudaba de si jugar al fútbol era lo que quería seguir haciendo durante los próximos años. Finalmente, la pasión por el deporte, según cuenta, es lo que le frenó para no tomar tal decisión.

"Una vez llegué al punto de preguntarme si quería seguir jugando al fútbol, ya que a la gente no le gusta. Me fui un día a casa con la cabeza caliente y luego empecé a recordar todo lo que hice por llegar aquí. El amor que tengo por el fútbol me calma y eso me devolvió a la realidad", ha desvelado el propio Neymar.

Neymar, en un partido del PSG de la Champions League Reuters

El brasileño no ha explicado cuándo ni por qué, pero sí que esa posibilidad de retirarse le llegó a abordar. Tras superar esa primera crisis, Neymar se ha definido como "una persona que maneja fácilmente la presión" y que cuenta con el peso de ser el '10' en Brasil y en el PSG. "Simplemente soy Neymar", ha subrayado. "Sé que tengo que dar el 100% cuando juego porque es lo que todos esperan".

Su última polémica

En lo que va de temporada, Neymar ya ha protagonizado varios escándalos. Y tres de ellos con la denuncia del racismo de fondo. El brasileño fue uno de los jugadores que se plantó en el PSG-Basaksehir tras el comentario de uno de los colegiados. Sin embargo, antes ya había liderado una campaña contra Álvaro González, jugador del Olympique de Marsella, por supuestos insultos racistas.

El español, que no recibió ningún tipo de sanción ante la falta de pruebas, relató que sufrió un verdadero calvario con amenazas tanto a su persona como a su familia. Él, como Neymar, también pensó en abandonar el fútbol ante la presión que estaba sufriendo. Una pugna que el central enterró y que recientemente ambos han recuperado tras el duelo de la Supercopa de Francia.

Al término del partido, y con el PSG como campeón del título, los dos jugadores se lanzaron varios mensajes por redes sociales. Neymar comenzó riéndose de Álvaro por su derrota, el español respondió con que su familia le había enseñado a tirar "la basura" y el delantero del PSG volvió a recordarle que había salido derrotado del encuentro. Polémicas que siguen persiguiendo a Neymar y que no parecen molestar a un delantero brasileño acostumbrado a ser centro de críticas y halagos..

