Neymar y Mbappé, contra el cuarto árbitro del PSG-Basaksehir: "Si ese tipo no se va..."

Hecho histórico e insólito en el Parque de los Príncipes. El PSG - Basaksehir se tuvo que suspender después de una hora de discusión en el seno de la organización y con la participación de ambos clubes. Todo por un supuesto comentario racista del cuarto árbitro del encuentro, del comité rumano, y que llamó "chico negro" a Webó cuando conversaba con el principal.

Fueron los jugadores del cuadro turco los que dieron el paso para plantarse y no jugar. Sin embargo, visto lo que estaba sucediendo en el césped, jugadores como Mbappé y Neymar apoyaron la iniciativa y pidieron al colegiado que tomara alguna medida contra su compañero. Las dos estrellas del PSG, determinantes tanto en lo que sucede dentro del vestuario como en las decisiones que se toman en la entidad francesa, se sumaron al ultimatum y transmitieron al árbitro su idea de no jugar.

"No vamos a jugar. No vamos a jugar con ese tipo aquí. Si ese tipo no se va, no jugamos", expresaron al principal, como muestran las imágenes, y en clara referencia al cuarto árbitro que protagonizó el comentario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esporte Interativo (de 🏠) (@esporteinterativo)

Los hechos se extendieron durante varios minutos. Fue en torno al 12 de partido cuando se produjo el comentario. El cuarto árbitro comenta al principal que debe expulsar a Webó. Se dirige a él como "chico negro". Y este lo escucha. Inmediatamente se lanza a por el colegiado, aunque siendo retenido por sus compañeros de banquillo. El lío se extiende a los jugadores y ambas plantillas se concentran alrededor de los colegiados.

Tal fue la tensión y las dudas de lo que estaba sucediendo que hasta Leonardo, director deportivo del PSG, bajó al césped para saber qué era lo que estaba sucediendo. Mbappé y Neymar presionaron y, visto que el árbitro no tenía en cuenta sus peticiones, abandonaron el césped y se metieron a los vestuarios como hizo el equipo rival.

El club turco anunciaba en sus redes sociales que habría un receso de 10 minutos en el encuentro. Una aproximación temporal que luego resultó ser mucho más larga. Cuando el resto de partidos regresaban del descanso, el PSG - Basaksehir seguía sin reanudarse. Finalmente, la UEFA anunció la apertura de una investigación y que el encuentro se posponía al miércoles con el mismo horario de los que abren la jornada europea.

Neymar y el racismo

El delantero brasileño siempre se ha mostrado como un férreo defensor de la igualdad racial. Neymar, de hecho, protagonizó una gran polémica en la Ligue-1 donde denunciaba insultos racistas de Álvaro González, jugador español del Marsella. Neymar estalló en dicho encuentro de la competición francesa y desencadenó una tangana que obligó a abrir una ardua investigación.

En aquella ocasión no hubo la unidad del duelo de Champions. Los jugadores del Marsella defendieron a su jugador, que negaba los insultos. Los del PSG hicieron lo propio con Neymar. Finalmente, la competición dictaminó que no había ninguna prueba de que esos comentarios de Álvaro se hubieran producido como denunciaba Neymar. Tampoco se pudo comprobar que el brasileño había proferido insultos contra el japonés Sakai.

[Más información - Laporta responde a Neymar: "Messi ama al Barça y ayudará al club si el proyecto es bueno"]