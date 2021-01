Victor Font: "Me siento fuerte contra Laporta, en un debate no solo hay que tener verborrea"

Víctor Font (Granollers, 1972) se presenta a sí mismo como la apuesta de cambio para el futuro del Barça. Este lunes ha presentado las 4.710 firmas que ha ido recabando para convertir este proyecto en el que lleva trabajando desde 2015. En ese año, sus rivales por la presidencia del club azulgrana en este 2021 ya se estaban batiendo en duelo. Tanto Joan Laporta. que ha presentado más de 10.000 firmas este lunes, como Toni Freixa estaban inmiscuidos en los comicios, mientras que Emili Rousaud estaba dentro de la candidatura de Bartomeu.

Y es el cambio por eso, porque los demás han tenido oportunidades para cambiar el club y él no. Su experiencia se remonta al diari ARA, del que fue fundador, y a la empresa Delta Partners Group, una asesoría especializada en el sector de las telecomunicaciones. Ahora, si los socios del Barça le apoyan, aspira a regenerar una institución estancada en el siglo pasado. Pero tendrá que hacerlo sin dinero, ya que la situación económica del club es terrorífica.

Tiene un plan, del que ha presentado varias partes; sobre todo algunas caras visibles muy llamativas. Contará con Toni Nadal, con el doctor Cugat o los creadores de plataformas en internet como Privalia, Glovo y Trovit. Pero, por encima de todos, están los nombres deportivos. Xavi Hernández es el gran pilar sobre el que Font quiere construir un Barça en el que tendrá que convencer a Leo Messi para que tenga un hueco en el futuro del club.

Victor Font, durante un acto de la campaña a la presidencia del Barça

Prometió en julio volver y, tras la moción de censura, en la recta final de la carrera electoral pasa por EL ESPAÑOL. Font confía en que su proyecto sea suficiente para vencer a la imagen grandilocuente de Laporta. Los fichajes se los deja para más adelante, no quiere hacer grandes promesas teniendo en cuenta la situación económica del club y cree que quizá las elecciones podrían aplazarse más allá de la fecha por las restricciones. En medio de su maratón, así ve la carrera uno de los favoritos a la victoria.

P. En verano hablábamos de maratón, pero se ha acortado en los últimos kilómetros, ¿cómo llega?

R. La verdad es que es una referencia metafórica. Estamos ya en la última recta, vemos la meta al final y llegamos con mucha ilusión.

No llega cansado a este tramo final, ¿no?

No. Íbamos preparados y en forma, con lo cual no hemos sufrido el muro ni nada.

Y eso que algunos precandidatos se han incorporado después...

Sí, pero ellos hacen esprint. Es otro tipo de preparación.

Este lunes han presentado las firmas y el jueves se verá si se las validan, ¿está confiado a pasar ese corte?

Sí. A pesar de la dificultad del proceso, las fechas navideñas, la pandemia, los problemas con el tiempo... se ha acumulado todo. Estamos confiados en que pasaremos.

Víctor Font, durante un acto de la campaña

Algunos precandidatos querían que se alargara el proceso de recogida de firmas...

A nosotros nos parecía bien lo que se hiciera porque las restricciones de movilidad entraron hace un par de días. Por desgracia, la recogida de firmas ha sido en un momento complicado. Pero alargarlo tampoco habría resuelto nada. El que tiene suficiente apoyo lo habrá reunido y el que no, pues nada.

¿Habrá problemas para celebrar esas elecciones el 24E?

Es otro tema. Una cosa es recoger firmas y otra votar. Recoger firmas, podías hacerlo en cualquier sitio. Llevábamos la papeleta a casa si hacía falta. Para votar te tienes que desplazar. Por desgracia, las elecciones del Barça solo tienen como forma para votar es salir de casa e ir a un punto de votación. En Cataluña solo hay cuatro.

Vamos a ver cómo evoluciona la situación. Estamos ante las elecciones más importantes de la historia del club y hay que garantizar que todos los socios ejerzan su derecho a voto de forma seguro.

¿Teme algún tipo de irregularidad durante el recuento de las firmas y con el posible cambio de fecha de las elecciones?

No. Lo que nosotros decimos es que el Barça sigue anclado en procesos muy arcaicos. Recoger firmas con papel carbón, tener que poner la fotocopia del DNI por los dos lados grapada... Esto no es digno de una institución plenamente democrática.

Me siento fuerte contra Laporta, en un debate no solo hay que tener verborrea

El Barça es una democracia de ficción a día de hoy. El socio no cuenta para nada, solo se nos pide la firma y el voto cada seis años. Ha llegado el momento de llevar al club al siglo XXI.

¿A Víctor Font le viene bien que haya más o menos candidatos?

Yo creo que al final, pase quien pase el corte, el debate será entre el modelo de club que tenemos, en el que la mayoría de los precandidatos han tenido responsabilidad de gobierno sin hacer cambios que hacían falta, contra el modelo que proponemos.

Es el modelo del futuro, donde el socio cuenta, en el que tenemos un plan económico que va a buscar nuevas fuentes de ingresos, en el que queremos normalizar el papel de la mujer en el club, donde tomarán las decisiones los que más saben... Pase quien pase, va a ser ese el debate.

¿En ese debate se siente fuerte frente a Laporta, que es su gran rival?

Sí, sin lugar a dudas. Por eso pido cada vez que puedo que haya cuantos más debates, mejor. Me gustaría estar todo el día debatiendo para que el socio compare modelos.

Laporta es un hombre con mucha imagen y mucha verborrea, ¿cree de verdad que saldría ganando en todos esos debates?

Al final en el debate hay que tener contenido, no solo verborrea. Si tienes argumentos y contenido... y yo estoy convencido de que con eso convenceremos al socio.

Su proyecto tiene más cromos que el de Laporta.

Más que cromos, hay un proyecto detallado. Los proyectos son tanto el plan de acción de gobierno como los equipos y las personas que tienen que ejecutarlos. Los proyectos dependen de las personas, por lo tanto, dado que tenemos los retos que tenemos, es lógico que haya que explicar al socio y que entienda quién haría qué. No se trata de cromos, es el talento con el que afrontaremos los retos.

.



Moltes gràcies, socis i sòcies!

Moltes gràcies, voluntaris i voluntàries!



Construir el Barça del futur és a les nostres mans, fem-lo realitat el 24 de gener.#sialfutur pic.twitter.com/FqfTGGWoiz — Víctor Font: Sí al Futur (@sialfutur) January 11, 2021

El cromo que más vale es el de Messi y él dijo que no había hablado con ningún precandidato, ¿cuál es el plan con él?

Nuestro plan de gobierno de los primeros 100 días tiene el tema de Messi como prioridad absoluta. Es parte de la agenda del 25 de enero. Tenemos clarísimo que lo que Messi quiere y necesita, tal y cómo lo ha explicado, es que quiere un proyecto ganador.

Es un hombre muy competitivo, para el que el dinero no es lo más importante y qué mejor proyecto que uno liderado por Xavi Hernández. Hizo de hermano mayor cuando Messi subió al primer equipo, se tienen mucha confianza y con este proyecto estoy convencido de que su ilusión, que es quedarse en Barcelona, se convierta en realidad.

¿Y con su futuro General Manager?

Sí. Me consta que interactúan y que hablan. Tienen relación personal.

¿Y de su futuro?

Las conversaciones entre ellos quedan entre ellos.

Dijo que Xavi estaba preparado para hacerse cargo del primer equipo, ¿era necesario meter esa presión a Koeman?

No. Yo respondí a una pregunta en la que me dijeron que si Xavi se siente preparado. Xavi se siente preparado para servir al club cuando le necesitemos y para lo que le necesitemos. Ahora hay que apoyar a Koeman, está haciendo un buen trabajo.

Tenemos al equipo, de alguna forma, consiguiendo lo que le faltaba, que era esta regularidad. Hemos acortado distancias con la cabeza. Estamos en octavos de Champions y creo que vamos a pasar contra el PSG. Tenemos todas las opciones para optar a títulos.

Dentro de ese plan de los cien días, imagino que también habrá nombres de fichajes.

La estructura deportiva lleva un tiempo trabajando, tenemos que tener los deberes hechos dada la situación del club.

El Barça no se puede permitir grandes fichajes sin vender

¿Va a sacar algún cromo más dentro del mercado de fichajes?

No. Es un tema de proyecto. De explicar cómo vamos a resolver los problemas que tiene el club y con qué personas. En los proyectos, el papel lo aguanta todo para dar garantías de que se va a ejecutar. Hay que explicar con qué personas cuentas.

Pero Eric García es una persona, Neymar es una persona, Haaland es una persona...

Y esto es responsabilidad de la estructura deportiva. Cuando tomen el mando y tengan la responsabilidad, irán explicando cómo se va elaborando ese proyecto deportivo.

Lo que está claro es que para que pueda llegar gente, tiene que producirse alguna venta.

Depende de quién. Hay situaciones en las que te pueden llegar jugadores sin necesidad de invertir porque han terminado contrato. Ahí encaja el caso de Eric García. Lo que el Barça no se puede permitir son grandes inversiones en el corto plazo en fichajes a no ser que haya ventas.

Se me ocurre un nombre que puede incluirse en ese perfil. Usted dijo que "el fichaje de Griezmann no se tendría que haber hecho", ¿se arrepiente?

Lo que dije es que, cuando se fichó, el aficionado se preguntaba si era la prioridad o si había otras posiciones que eran más prioritarias. Dije inmediatamente después que Griezmann es uno de los mejores jugadores de Europa y del mundo y es un gran activo para el club como demostró el otro día con el doblete.

Víctor Font, el socio de Granollers que quiere ser presidente del Barça

¿Qué candidatura está teniendo más apoyo político?

Pues yo estoy muy centrado en mi candidatura y lo que sé es que no tenemos el apoyo político de nadie. A pesar de Sanbenitos e historias, sé que somos una candidatura transversal y cien por cien independiente. Ni se acerca nadie, ni nos apoya nadie y, además, yo creo que es un poco la sorpresa que generamos.

Un socio de Granollers, hijo de nadie importante... Incluso, cuando se me echaba en cara que era accionista del diari ARA, que me trata igual que otros precandidatos o peor, se hizo evidente que somos una candidatura independiente y estamos muy contentos de que sea así.

Las vinculaciones con políticos como por ejemplo Puigdemont son cosa de la batalla electoral simplemente.

Sí. Yo creo que la vinculación de amistad y de apoyo es con otros precandidatos.

Recuerdo cuando hablé con usted en julio que dijo que el Barça podía ser independientemente político, ¿lo sigue pensando?

Al cien por cien. Es como debería de ser. Desde esa entrevista, hemos destapado cartas y se ve quién hay en el equipo. Empezando por la Junta Directiva, es un equipo transversal, con diversidad ideológica y lo único que hemos ido es a buscar talento y experiencia relevante para afrontar los retos.

La vinculación de amistad y apoyo de Puigdemont es con otros candidatos

¿Qué hará si le piden a su Barça que se utilice el Camp Nou como altavoz para alguna reivindicación política?

No lo sé. No hagamos política ficción. En este tipo de cosas siempre aprovecho para explicar que la realidad democrática es ficticia. Los socios no cuentan para estos temas que puedan afectar sensibilidades y a la simbología. Deberíamos dar voz y voto al socio. En situaciones como esta, pedir opinión al socio y que la mayoría democrática nos ayude a tomar este tipo de decisiones.

¿Le preguntará al socio, por ejemplo, si quiere que se coloque una pancarta en favor de los políticos presos de Cataluña?

No he dicho eso. No hagamos política ficción. Cuando haya casos que creamos que tenga sentido consultar, lo haremos.

Estamos hablando del estadio y le hace falta una renovación ya, ¿no?

Sí. Lo que era una necesidad en 2014, imagínate ahora en 2021 sin haber hecho prácticamente nada. Es una urgencia.

Viendo la obra increíble que está haciendo el vecino, ¿cómo de importante tiene que ser esta reforma?

Muy importante. Para estar al día, para ser competitivos y para tener las instalaciones apropiadas al nivel de lo que una institución como el Barça se merece, hace falta una reforma integral del Camp Nou y un nuevo Palau.

Dentro del plan de los cien días, está hacer una revisión del trabajo que ha hecho el club en los últimos años, entender la letra pequeña del contrato con Goldman Sachs y hacer una propuesta a los socios y, a principios de la temporada que viene, que se bote en referéndum.

Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça en 2021 Alejandro Ceresuela

Se ha hablado de Messi, de fichajes, del equipo directivo, del estadio, el Espai Barça, la deuda... si fuera precandidato, me sentiría agobiado ante tanta cifra.

Por eso es imprescindible tener un plan, un proyecto y a gente con experiencia contrastada en gestión empresarial. La situación económica es compleja, solo con un plan y con gente con experiencia podemos superar el bache.

La parte llena del vaso es que hay una oportunidad muy grande para los próximos años para crecer y generar recursos que nos permitan proteger el modelo de propiedad y hacer frente a los proyectos ambiciosos.

¿No falta una gran fuente de ingresos que pueda asegurar la sostenibilidad del club?

Lo que hace falta es tener un plan para generar ingresos, pero de nuevas vías de ingresos. Tenemos un plan para monetizar los millones y millones de fans que tenemos, contenidos audiovisuales, el e-commerce... Esa es la manera de generar ingresos alternativos. Luego, lógicamente, habrá que ver los patrocinios, los title rights del estadio...

Y UNICEF...

Es parte de un plan más amplio de cómo convertir el Barça en un club con una causa que vaya más allá de ganar Champions y de hacerlo jugando bien. Ese plan ambicioso que hemos empezado a desarrollar con Naciones Unidas y otras instituciones, queremos convertirnos en el club preferido de las niñas y niños de todo el mundo, hay empresas interesadas en que volvamos a llevar UNICEF en la camiseta.

Como diría Mourinho, el Barça volverá a ganar por UNICEF.

Yo no creo que por UNICEF, pero es parte de un plan ambicioso que queremos llevar a cabo.

La reforma del Camp Nou es una urgencia

Después de controversias como las del caso Heurtel, ¿cómo va a ser el plan para el resto de secciones del club?

Somos firmes creyentes en que el modelo multideportivo es un hecho diferencial y queremos reforzarlo. Aquí no hay que hacer promesas electorales vacías de contenido, porque si no le damos la vuelta a la situación económica pues no sería posible el plan. Dentro del próximo mandato, en la temporada 2022/2023, tenemos el objetivo de reforzar los presupuestos.

Queremos competir en basket contra todos, en balonmano contra todos... Y eso supone que hay que reforzar las secciones. Además, tenemos el plan de crear equipos femeninos en cada una de las secciones. El plan es muy parecido al del fútbol: crear una estructura muy sólida y muy coherente de arriba abajo en la que cada sección se gestiona como si fuera un club independiente.

El deporte base va a ganar relevancia e importancia y luego hay particularidades. En el basket queremos tener un núcleo de lo que es la primera plantilla que esté fidelizado, para evitar que se cambie el equipo de arriba abajo cada temporada y media. Queremos reforzar la estructura de scouting para atraer y retener talento.

Le pregunto por una sección en concreto, ¿el Barça seguirá adscrito a la Liga Nacional de Fútbol Sala con Víctor Font?

Sí.

Complete la frase: Si el 25 de enero Víctor Font es presidente...

Estaré contento, ilusionado y poniéndome a trabajar desde el primer minuto para implementar el plan de gobierno que tenemos definido y con los equipazos que tenemos. No hay tiempo que perder. En petit comité, una buena botella de vino o cava abriremos.

[Más información - Elecciones al Barça: Laporta, récord de firmas; Font, Rousaud y Freixa pasan el corte]