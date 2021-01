Elecciones al Barça: Laporta, récord de firmas; Font, Rousaud y Freixa pasan el corte

Este lunes 11 de enero tocaba que los precandidatos a las elecciones del Barcelona presentasen las firmas pertinentes para poder confirmar su candidatura a la presidencia del club azulgrana. Joan Laporta ha arrasado con 10.257 firmas de apoyo, 8.000 más de las necesarias para poder presentarse a los comicios.

Las elecciones se celebrarán el día 24, tal y como anunció el Barça a través de un comunicado oficial: "Las votaciones se celebrarán el día 24 de enero de 2021, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, de manera ininterrumpida, y, simultáneamente, a las diversas sedes electorales dispuestas para las votaciones".

Laporta no está solo en la carrera, las candidaturas de Víctor Font y Emili Rousaud también han pasado el corte. El líder de 'Sí al Futur' ha conseguido 4.710 firmas por las 2.501 de Rousaud. Además de ellos, Toni Freixa ha comunicado que ha logrado 2.821 apoyos, sumándose así a la lucha por la presidencia del Barcelona.

Moltes gràcies, socis i sòcies!

Moltes gràcies, voluntaris i voluntàries!



Construir el Barça del futur és a les nostres mans, fem-lo realitat el 24 de gener.#sialfutur pic.twitter.com/FqfTGGWoiz — Víctor Font: Sí al Futur (@sialfutur) January 11, 2021

No ha superado el corte Jordi Farré, quien había ganado muchos simpatizantes en las últimas semanas con su propuesta de pizzas y tatuajes para sus apoyos y que asumió su derrota al presentar 2.082 firmas, así como tampoco Agustí Benedito, Xavi Vilajoana, Lluís Fernández Alà y Pere Riera.

Laporta, rival a batir

Las más de 10 mil firmas conseguidas por Joan Laporta convierten al expresidente culé, dirigió al club catalán entre 2003 y 2010, en el claro favorito para coger el testigo y convertirse en el nuevo máximo dirigente del Barça. Después de entregar sus avales, el abogado habló ante los medios de comunicación.

"Hemos jugado la primera fase del partido concentrados en conseguir el mayor número de firmas y no pensamos en si somos favoritos o no. Pero vamos con moral ganadora y ahora lo queremos traducir en votos para ser socios otros dos. Ahora depende de la segunda parte, de la campaña. Espero ser candidato y debatir con el resto del candidato los programas. Y ahora lo que necesito es que me hagan presidente por la experiencia, la preparación y la determinación para devolverle la ilusión al barcelonismo. Estamos con moral ganadora pero aquí no hay favorito y el histórico de las elecciones lo demuestra", comentó Laporta.

Gràcies a vosaltres seré candidat. I ja només faltarà un pas més per ser President del Barça! 10.257 gràcies, socis i sòcies! pic.twitter.com/HWqoyNN7wX — Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) January 11, 2021

"Estoy muy agradecido a todos los que nos han ayudado. A nuestro equipo de campaña, a los vooluntarios... Ellos son los que han sabido movilizar a los socios del Barça para que nos den la firma. Ahora se hará el recuento de las 10.257 firmas pero estamos convencidos de que seremos candidatos. Le agradezco mucho a los socios que nos hayan dado la firma en mitad de la Covid. Es emocionante que se hayan movilizado para darle apoyo a nuestra candidatura", continuó el candidato.

También habló sobre si tenía el apoyo de Messi: "No he chequedado las firmas, no sé si tengo la de Messi. Le tenéis que preguntar a él". Para después señalar que las elecciones se tienen que celebrar el 24: "Se tienen que celebrar. Se han fijado las sedes de votación y es perfectamente asumible. Hay que decir que no tendría sentido que se suspendiese la votación. Nuestra candidatura está a favor de que se vote; el Barça no puede estar más tiempo desgobernado, sin presidente y sin Junta. Y sería extraño que se suspendiesen las elecciones del Barça".

