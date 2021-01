Quién quiere y qué supondría que se aplacen las elecciones a la presidencia del Barça

Las elecciones a la presidencia del Barça están previstas para el 24 de enero, siempre que la pandemia de la Covid-19 lo permita. Aunque se ha elaborado un formato descentralizado, las restricciones afectarán a los últimos días de recogida de firmas, ya que este lunes 11 de enero los precandidatos tendrán que entregar las 2.257 para entrar en la terna final. Además, no se asegura que el Govern permita que se celebren los comicios en el día establecido. Mientras, los protagonistas están divididos.

Laporta, Freixa y Farré han hecho público que no quieren que se cambie la fecha del 24 de enero. "El club no puede estar más tiempo sin presidente y sin junta directiva. Sin tomar decisiones importantes en lo económico y en otras áreas que son urgentes. Se estableció una decisión para hacerlas el 24 y no hay razones objetivas de ningún tipo para aplazarlas", argumentó el que ya fuera presidente culé. Una línea que han suscrito los otros dos precandidatos.

Por otro lado, Emili Rousaud, Xavi Vilajoana y Lluis Fernández Alà han apostado porque se recupere el tiempo que impedirá durante las restricciones recoger firmas. "Que se limite la movilidad entre municipios perjudica poder recoger firmas. Esta situación debería ser analizada por la junta electoral. Todos estaremos pendientes de las recomendaciones del Procicat y debe prevalecer siempre la salud. Si consideran que deben aplazarse debería ser así", expuso el primero de los citados.

Font se ha quedado a medio camino de las dos tendencias. Es uno de los candidatos que más ha abogado por el voto electrónico, una solución que haría que no existiera el problema de las aglomeraciones. "Tenemos que asegurar el voto. No es aceptable que las elecciones no tengan una participación alta. Para nosotros, lo antes que pueda haber elecciones, mejor. Pero, si se puede implantar el voto electrónico y se necesita retrasar un par de semanas, hagámoslo", ha explicado este viernes.

Mientras, la Generalitat tampoco puede asegurar que den permiso a que se puedan realizar ese día. "Votar al presidente del Barça no es un derecho fundamental", explicaba el secretario de Salut Pública este viernes. En cualquier caso, el ejecutivo ha autorizado a que se sigan recogiendo las firmas siempre que se cumplan con las medidas sanitarias que prevengan los contagios, después de que las cifras de estos días estén asustando a los expertos.

Está claro que el lunes quedará la lucha por la presidencia más acotada en cuanto se conozcan las firmas que ha presentado cada uno de los precandidatos. Después de conocer ese detalle, los culés velarán por la decisión que se tome con respecto a la convocatoria de elecciones. Habría varias consecuencias si se decide alargar este proceso varias semanas más. El club seguiría en la misma inestabilidad que no ayuda demasiado a olvidar lo vivido en las últimas fechas.

Fichajes en invierno

Koeman desveló la semana pasada que tenía un plan para la nueva presidencia que llegara para poder hacer alguna contratación en este mercado. Pero ir más allá de ese 24 de enero solo haría que impedir una situación difícil por la economía. El club, mientras esté la Junta Gestora, no puede tener gastos extra.

Habría que seguir la misma fórmula que se establecieron para que llegara Leo Westermann al equipo de baloncesto: firmar y aplazar el pago al jugador, y al club en el caso de un futbolista con contrato en vigor, más adelante. Un inconveniente más para poder a convencer a todas las partes.

Más candidatos

Los que avalan esta idea son, en líneas generales, los que más complicado están viendo que puedan llegar a las firmas. Este fin de semana muchos de ellos tendrán una carrera particular para conseguir esa cantidad de firmas que necesitan. no lo tendrán fácil con las restricciones que hay en Cataluña. En cualquier caso, no pierden la ilusión por conseguir el objetivo.

Si hay más pastel que cortar, algunos de estos nombres podrían ser claves en la formación de la Junta. Estas candidaturas que puedan entrar entre las papeletas finales podrían establecer algún tipo de alianza para que los favoritos consigan el triunfo final. Como en cualquier proceso electoral, la suma de votos tendrá un peso especial. Es por lo que quieren que no sea finalmente el lunes el último día de entrega de firmas.

Año perdido

La sensación de que va a ser una temporada sin nada que rascar va creciendo, pero el hecho de que tenga que pasar un tiempo hasta que se consolide la Junta alargaría el proceso de cambio aún más. Los estatutos marcan otros procesos que se abren una vez se conoce el vencedor las elecciones y que prolongan hasta 40 días la instauración del nuevo equipo. Hasta marzo o, si se alargara más, abril, el nuevo presidente no entraría en escena.

Reclamaciones

Algunos candidatos podrían tratar de impugnar los comicios ante las limitaciones que están teniendo por las restricciones de movilidad impuestas por la Generalitat. Ya avisaba Font de que es necesario que todos los socios puedan tener derecho a votar sin limitaciones. Si un culé de una población concreta no puede acudir a uno de los puntos de los comicios, se abriría un conflicto que podría acabar con la Justicia de por medio. Esto también podría hacer más lento el cambio de Junta.

Pie a otros 'Caso Heurtel'

La inestabilidad del club ha sido la principal razón por la que se han producido algunos escándalos como el del equipo de baloncesto con Thomas Heurtel o el del fútbol sala con el intento de salida de la LNFS. Son muchos los culés los que se han mostrado completamente abochornados por estos últimos episodios llevados a cabo, sobre todo, por personas de la anterior Junta Directiva que aún siguen vinculados a la entidad.

El club podría agravar su crisis institucional si hay que aplazar una o dos semanas las elecciones. Todos desean que el Govern no se entrometa en este procedimiento y que las elecciones puedan realizarse sin problemas. El hecho de que en unos meses también haya comicios en Cataluña podrían tener en este ejemplo un precedente muy peligroso. Este proceso se ha convertido en una cuestión política, aunque el asiento del presidente del Barça siempre ha tenido ese tinte.

