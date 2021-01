Depay enfría su salida del Olympique de Lyon y se aleja más del Barça

Memphis Depay ha sido uno de los nombres que más han sonado para reforzar la plantilla del FC Barcelona en los últimos meses. El delantero holandés del Olympique de Lyon era una de las peticiones de Ronald Koeman para reforzar un ataque que se quedó huérfano tras la salida de Luis Suárez, ya que los nombres que permanecen en el equipo no convencen en absoluto al técnico.

Tal y como se ha podido ver desde el inicio de la temporada, Koeman no confía en Griezmann, quién debía haber asumido ese rol de delantero y de jugador goleador ante la falta de un ariete de garantías. El único nueve que queda en la plantilla, Braithwaite, ha contado con oportunidades, pero tanto Koeman como el barcelonismo saben que no es jugador que deba llevar la responsabilidad anotadora de un equipo que debe aspirar a todo.

Sin embargo, la nefasta situación económica del club impide acometer una gran operación para traer a un delantero de garantías, uno de esos llamados 'top mundial' como disponen otros equipos de primer nivel como el Real Madrid con Benzema, el Bayern Múnich con Lewandowski o la Juventus con Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el Barça carece de esa figura y, ante el bajón de rendimiento y de cifras de Leo Messi, nadie ha dado un paso adelante en este aspecto para tomar las riendas de la situación.

Leo Messi durante el Athletic-Barça La Liga

Por ello, ante la falta de jugadores arriba, Koeman facilitó un nombre a la antigua directiva, la presidida por Josep María Bartomeu, y ese no era otro que el de Memphis Depay, a quien conocía perfectamente de la selección holandesa y que, al terminar contrato en junio de 2021, podía recalar en Can Barça por una cantidad realmente baja.

No obstante, el mercado estival se consumió sin que blaugranas y galos pudiesen llegar a un acuerdo por el futbolista holandés y este inició el curso en Lyon con la esperanza de que todo se pudiese solucionar en el mercado de invierno. Así parecía que sucedería, pero la mala situación financiera del club ha hecho que las dudas de Depay se acrecienten y que ahora mismo su principal deseo sea concluir el curso en el Olympique.

Depay se enfría

Lo llamativo del caso Depay es que ahora el futbolista holandés parece cerrarle la puerta al Barça, no solo para el mes de enero, sino también para el próximo verano. El delantero sabe que el club azulgrana tendrá un nuevo presidente y una nueva directiva en unos meses, los cuales podrían tener unos planes completamente distintos a llevar a cabo su fichaje. De esta forma, ha cambiado el tono de sus mensajes y ahora valora incluso la posibilidad de seguir en Francia.

Memphis Depay, en un partido de la selección de Holanda Reuters

"Estoy concentrado en lo que estoy haciendo aquí. No quiero hacer una declaración todavía porque me siento bien aquí. No quiero armar un escándalo. Tenemos un gran equipo, me gusta mucho el presidente, ya veremos qué pasa. Pero el presidente y yo sabemos lo que pasó en las últimas 4 temporadas".

"Continuemos y aprovechemos mi presencia aquí por ahora. Y tal vez al final de la temporada. Centrémonos en el partido del sábado. Eso es todo lo que tengo que decir". Depay cambia el paso completamente y no descarta seguir en su actual club más allá de esta temporada, por lo que podría dar calabazas al Barça. Lo que está claro es que esta operación se le ha enfriado por completo al conjunto culé.

