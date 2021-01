El Barça ante la quiebra en 2021: aplazado el primer pago de las fichas y con deudas en el primer filial

Los jugadores del FC Barcelona han pasado unas navidades algo diferentes a las de otras temporadas. Y es que, dentro de sus salarios millonarios, no han cobrado la parte que les correspondía percibir en este mes de enero. Una dura decisión que, después de unas largas negociaciones entre club y representantes de los jugadores, con AFE de por medio, llegó a pactarse. La plantilla no cobraría este primer mes de 2021 y se redistribuiría la cantidad en las próximas cuatro temporadas.

Porque es la situación económica del club la que, a la Junta Gestora que está de paso, más preocupa. Si bien a los aficionados les llama más la atención el plano deportivo, el equipo que lidera Carlos Tusquets tiene el poder de gestión limitado a la supervivencia y defensa de los intereses del club. Una regla presente en los estatutos y que, por ejemplo, complica y mucho acometer cualquier tipo de fichaje en el mercado.

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha reclamado incorporaciones desde el principio de temporada. Unas peticiones que apenas han sido escuchadas y que no parece que vayan a ser satisfechas por la entidad. Al menos hasta que llegue la nueva Junta Directiva, con plenos poderes y capacidad para gastar fondos en una situación delicada como la actual. Y el mismo Koeman lo sabe: "Lo único que he hecho yo es poner un plan en bajas y gente que, si es posible, traer. Depende del club qué es posible y qué no".

Asuntos que no afectan a Tusquets y sus colaboradores. Lograr la estabilidad económica dentro de la crisis que vive la entidad ya es todo un título para la actual cúpula azulgrana. Los resultados deportivos y cómo gestionar el futuro a corto plazo será cosa de la Junta entrante.

Jugadores del Barça B FC BARCELONA

Sin embargo, en las últimas horas ha llegado un gasto inesperado y que se venía reclamando desde hacía meses. Además, corresponde al Barça B. Cuatro exjugadores del filial azulgrana, canteranos que la pasada temporada defendieron los colores del club catalán, tendrán que recibir una compensación por haber conseguido llevar al equipo a los playoffs. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, serán 40.000 euros los que tenga que abonar el conjunto blaugrana para satisfacer esa deuda y no complicar más aún las gestiones del Barça B.

El caso del B

El filial del Barcelona ha tenido algún que otro percance en los últimos tiempos. Y, después de meses algo olvidado, el caso ha vuelto a recuperar protagonismo tras la decisión de la Comisión Mixta de AFE en Segunda División B. Tal y como el sindicato ha confirmado, el primer equipo de la cantera azulgrana cuenta con una deuda pendiente que debe abonar en las próximas fechas.

En total son 40.000 euros a repartir, en 10.000 a cada uno, entre Kike Saverio, Chumi, Sergi Puig y Guillem Jaime. Cuatro jugadores que acabaron contrato el pasado junio de 2020 y que, por lo tanto, no llegaron a disputar el playoff de ascenso. El Barcelona defendía que, aunque figurase como concepto de prima en sus contratos, no habían llegado a disputar ningún partido por finalizar su vinculación contractual.

Sin embargo, tras la Comisión Mixta, ha quedado reflejado que el objetivo del playoff de ascenso se había cumplido y, aunque no llegaran a jugar por acabar contrato, la prima debían recibirla. El Barcelona deberá restar 40.000 euros de sus cuentas y las sensaciones, según trasladan a EL ESPAÑOL, es que el pago se realizará sin mayor inconveniente.

Hasta entonces, el Barça B no puede realizar ningún movimiento en el mercado de fichajes. Aparecer en la lista de deudores implica la "suspensión de los servicios federativos" y, por lo tanto, "tramitar licencias federativas de jugadores". Cabe recordar que este proceso también se seguirá con los clubes de Primera y, en ese caso, no hay ninguna reclamación.

Corrillo en el entrenamiento del FC Barcelona FC BARCELONA

La rebaja salarial

Las deudas con el filial son la cruz y el acuerdo con el primer equipo la cara. El FC Barcelona logró su gran victoria hace unas semanas cuando, después de negociar y fracasar en la fecha acordada, la cúpula de la entidad llegó a un pacto con la plantilla para la famosa adecuación salarial. Una medida que reducirá los salarios de los jugadores esta temporada y que supondrá una complicación para la nueva presidencia, que tendrá que contar con ese gasto extra en su gestión.

La intención de la Gestora siempre fue reducir 190 millones de euros. Cantidad que no logró alcanzar y que quedó en 122 millones de euros fijos más otros 50 en variables. Esta última cantidad se repartirá en las próximas tres campañas. Y, además, el pago previsto para enero no se realizará y tampoco las primas que se pudieran deber. "En el mes de enero no se pueden pagar las nóminas. Es una situación de insolvencia. Los jugadores tienen dos partes de sueldo, en enero y julio. Se ha aplazado la de enero. También otros emolumentos previstos, como el tema de primas por títulos", sentenció Carlos Tusquets.

El Barça ajusta sus cuentas en este 2021 y el nuevo equipo de gobierno ya se prepara para cambiar el rumbo de la entidad. Tendrá que hacerlo, de momento, con el gasto extra del Barça B y con la gestión en baloncesto, donde se prevé que el Barça pague a Heurtel todo su contrato durante estos meses solo por entrenar con el filial y, además, con el fichaje Westermann en la plantilla.

[Más información - El Barça corta el grifo en plena crisis: viajó en bus a Huesca para ahorrar]