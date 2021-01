Quién es Ilaix Moriba, otro producto de La Masia que se lleva el Barça a Granada

La Masía sigue dando diferentes productos al Barça y la mayoría de ellas son de mucha calidad. Aunque esa remesa que terminó en un 'Sextete' irrepetible no se ha vuelto a repetir, a cuenta gotas salen jugadores que terminan teniendo relevancia internacional. Ansu Fati fue el ejemplo de la temporada pasada y en esta se podría ver a Ilaix Moriba como el hombre revelación. El centrocampista ha ido convocado para el choque que los culés afrontarán este sábado ante el Granada en Los Cármenes.

Ilaix juega en el Barça desde que formó parte del equipo de categoría de Benjamín al que llegó procedente del eterno rival, el Espanyol. Nació en Guinea, pero llegó a Cataluña cuando era muy pequeño. Siempre ha jugado de centrocampista, ya que en todas las categorías inferiores del club ha ido alternando la posición de interior con la de pivote. Si hubiera que describirlo con una característica concreta, sería la del carácter ganador.

No es el típico jugador creativo de La Masía, si no que es más bien un perfil competitivo, de box to box con gran conducción pero que defiende muy bien. Con esa alta dosis de intensidad que le caracteriza puede liderar la presión a la perfección. Sin duda es un perfil distinto a lo que hay en la plantilla del primer equipo actualmente. El físico siempre ha sido también una de las fortalezas de Ilaix. En todas las categorías ha destacado por su fuerza y potencia.

ILAIX MORIBA



Un jugador MADE IN MASIA!#ForçaBarçaB ️ pic.twitter.com/TxBw4IRasK — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) January 8, 2021

En cualquier caso, no es torpe con el balón a la hora de combinar y poner en ventaja a sus compañeros. En esas mismas categorías inferiores se ha visto que puede combinar muy bien y que tiene una gran lectura del juego. Pero, como 'box to box', su olfato goleador es una de las características que más llaman la atención. Su disparo exterior es brutal, domina el juego aéreo y también marca goles gracias a su llega desde la segunda línea.

Tanto como pivote, como interior o como mediapunta podría funcionar. En ese doble pivote que ha situado en más de un partido Koeman podría ser ideal, ya que sería un contexto en el que desplegar su físico defensivamente y sus cualidades ofensivas con tantos jugadores de ataque. Con la bajada en el rendimiento de Sergi Busquets y con la falta de adaptación de Miralem Pjanic, Ilaix podría entrar en los planes del neerlandés para ocupar esa posición.

Futuro del club

Ilaix Moriba fue hace un año y medio una apuesta firme del club. Pocos jugadores han recibido ofertas tan interesantes, pero el esfuerzo del Barça para retenerlo fue enorme ante las llamadas de Inglaterra, sobre todo. El catalán de ascendencia guineana es una mezcla perfecta del ADN de los jugadores africanos y del estilo Barça del que ha bebido desde bien pequeño. Ahora tendrá que terminar de explotar todo su potencial y este sábado podría tener su primera oportunidad.

[Más información: El Barça ante la quiebra en 2021: aplazado el primer pago de las fichas y con deudas en el primer filial]