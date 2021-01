En Francia dudan del nivel de Mbappé: "No puede ser titular en el PSG"

Lleva tres partidos sin marcar y se le han echado encima. Kylian Mbappé está recibiendo muchas críticas por sus primeros partidos en este 2021. El año en el que tiene que decidir si renovará o no con el PSG ha empezado cuesta arriba. La opinión pública no está ayudándole a empezar el mes de enero y estos comentarios seguramente tengan su repercusión a la hora de decidir qué hará con su futuro. El último encargar contra él ha sido Jean Michel Larque, excapitán del equipo parisino.

En RMC, esta personalidad del club de la capital de Francia ha retado a Mauricio Pochettino a sentarle en el banquillo. "Mbappé no puede ser titular en el PSG. Comparado con lo que están haciendo otros jugadores y viendo que Neymar vuelve a su nivel normal, no tiene cabida. Complica todo lo que hace en el campo. El fútbol de Mbappé necesita una desintoxicación, está contaminado de gestos innecesarios", explicó Larque en el programa Top of the Foot.

El brasileño también tiene que decidir sobre su renovación y está ganando adeptos para que la prioridad sea él y no Mbappé. "Un jugador como él tiene que aprovechar la velocidad extraordinaria que tiene, pero eso ni lo vemos ya. Solo quiere el balón al pie para ridiculizar defensores. Quiero ver si Pochettino, viendo que sigue así, le quita del once", continuaba Larque. Esto ha llegado al jugador francés y seguro que no le habrá sentado nada bien. Las negociaciones siguen enquistadas y los equipos que le persiguen, como el Real Madrid, siguen prestando atención a todo lo que suceda en torno a esta ampliación de contrato. Los blancos le esperan con los brazos abiertos.

Las declaraciones vienen tras la victoria en la Supercopa de Francia. "A ver si Pochettino tiene más coraje que Tuchel, o en todo caso agarra más a Mbappé. No conozco los secretos del Camp des Loges, no sé si fue Mbappé quien mandó a Tuchel fuera, pero tiene que aclarar su mente y ver unos videos donde hizo regates sin sentido. Hoy quiere el balón en sus pies para ridiculizar al oponente. Obviamente, con su explosión de velocidad, puede pasar, pero en defensa perderá el balón. No tengo las estadísticas, pero contra el Marsella perdió una cantidad increíble de balones", prosiguió Larque.

¿Secuela de la Covid-19?

En Le Parisien, esta misma semana, han estimado que su bajón de rendimiento podría deberse al hecho de haber pasado el coronavirus y que podría estar sufriendo sus secuelas. Así lo explicaba el doctor Jean-Bernard Fabre: "Tuvo la Covid-19. En nuestros estudios intentamos averiguar si no podría aparecer fatiga incluso en gente que ha tenido síntomas y alterar el sistema nervioso con un alto nivel de esfuerzo. Quizás sea parte de las pequeñas secuelas de la enfermedad. Además, muchos jugadores que lo han tenido son una sombra de sí mismos y no solo pasa en Francia".

