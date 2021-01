Pochettino no empieza con buen pie con Mbappé: 'palo' tras debutar con empate

Mauricio Pochettino no ha empezado con buen en pie en el PSG. Ni con los resultados ni con Kylian Mbappé. El técnico argentino debutó en el banquillo del conjunto parisino este miércoles contra el Saint Ettiene. Su primer partido en la Ligue-1 acabó en empate a uno, lo que le mantiene segundo en la tabla empatado con el Lille y tres puntos por debajo del actual líder, el Olympique Lyon.

No fue un buen partido del PSG. Tampoco de Mbappé que sin Neymar, todavía lesionado, debe tirar del carro del equipo del Parque de los Príncipes. No fue así y tras el partido le preguntaron a Pochettino por él. Sorprendió con su respuesta y es que la renovación de Mbappé sigue estando sobre la mesa y este tipo de declaraciones no ayudarán a convencer al delantero para ampliar su vínculo con el PSG.

"Mbappé tiene que mejorar, como todos los demás", dijo con sinceridad Pochettino. "Estará decepcionado porque no ganamos. Pero su actitud fue buena. Estoy contento con lo que hizo", añadió rectificando y alabando la actitud del delantero. ¿Se hizo un lío Pochettino? ¿Le habrá sentado mal a Mbappé esta 'riña' en público?

Kylian Mbappé

Los focos están puestos sobre Mbappé. Todo el mundo conoce la intención del Real Madrid lanzarse a por su fichaje, a poder ser este mismo verano. Para ello es crucial que Mbappé, que acaba contrato en 2022, no renueve con el PSG. Leonardo está poniendo toda la carne en el asador para conseguirlo y a Pochettino prometió su continuidad. Sin embargo, el cambio en el banquillo pone más interrogantes al futuro de Mbappé.

A partir de ahora, la relación entre Pochettino y Mbappé será mirada con lupa. Hay que recordar los roces del galo con Thomas Tuchel, su anterior técnico, aunque ambos hicieron las paces y Mbappé fue uno de los que primero se despidió de él tras filtrarse que iba a ser despedido.

Debut con empate

Pochettino, además, habló más a rasgos generales de la actuación de su equipo. Estoy decepcionado porque somos Paris Saint Germain y queremos ganar. Creo que necesitamos mejorar en muchas cosas. Por supuesto que no es el resultado que queríamos, pero es lo que Saint Etienne mereció. Tuvimos algunas ocasiones, posesión. Fue un empate. Necesitamos mejorar mucho", dijo.

Por último, habló sobre volver a sentarse en un banquillo más de un año después: "Estoy muy feliz después de 14 meses sin entrenar, pero con una sensación muy extraña, porque la última vez que estuve en un banco había 62.000 personas".

[Más información: Los jugadores que más valor de mercado tienen en 2021: Mbappé no es el líder; Valverde, primer madridista]