Koeman: "He hecho un plan de bajas y de gente a traer, depende del club"

Ronald Koeman ha vuelto a ser claro. La actual plantilla del FC Barcelona no la ha elaborado él, ni están todos los jugadores que le gustaría. Es más, hay algún que otro nombre que no debería estar en el equipo porque para el técnico no tiene hueco. Así lo ha confirmado el entrenador azulgrana en la última rueda de prensa previa al duelo ante el Athletic.

El técnico del Barça, además de pedir una vez más fichajes a la espera de que decida el club, confirmó la salida de Aleñá. El canterano, sin protagonismo alguno, tiene muchas opciones de marcharse al Getafe. Además, Koeman defendió las rotaciones y mostró su cariño hacia un Griezmann que sigue en duda desde el inicio de temporada.

Según el entrenador culé, el delantero francés es de su gusto pero no puede jugar todos los partidos. Habla con el atacante y quiere que continúe. Unas palabras que llegan después de que Griezmann fuera suplente ante el Huesca por detrás de Martin Braithwaite.

El futuro de Aleñá

"Hasta que nada sea definitivo no podemos hablar. Tiene permiso del club para arreglar su salida. Hay futbolistas que pueden decidir quedarse o no. Es joven y ha decidido intentar buscar una salida".

Contagios por Covid

"Estamos tranquilos porque hay cosas en la vida que no se pueden controlar".

Fichajes

"Es una plantilla que no he podido cambiar mucho. En ese sentido, para cualquier entrenador es tener más tiempo y poner tus ideas. Es todavía muy corta".

Falta de gol

"Creo que el equipo intenta jugar de la misma manera en casa que fuera. Es intentar dominar a nuestro contrario, crear peligro y oportunidades de marcar. Los partidos fuera de casa que hemos hecho más errores individualmente en defensa, que nos han costado cuatro o cinco goles. Y el tema de efectividad fuera de casa, que no es lo que hay que tener en un equipo como el Barcelona. Con los jugadores que tenemos hay que ser más efectivos. Pueden ser dos razones. El Atlético va primero sobre todo por su defensa y ganan los partidos justitos. Tienen un rendimiento y efectividad más alta. Somos el equipo que más oportunidades creamos, pero el acierto está por debajo".

🗣 @RonaldKoeman: "Afortunadament no hi ha hagut més positius i hem pogut entrenar per preparar l'#AthleticBarça" pic.twitter.com/uezWKq33hR — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 5, 2021

Ansu Fati

"Ansu me refiero al comunicado del club. Siempre es muy complicado poner una fecha de regreso, no hay que poner demasiada presión. Es un jugador joven que tiene que recuperarse bien de su lesión. Sergi Roberto, a final de mes, puede estar disponible pero no puedes decir exactamente cuando. Los dos van en un buen camino".

Mercado

"Cualquier equipo, cualquier entrenador, mira siempre en el mes de enero cómo se puede mejorar la plantilla. Lo único que he hecho yo es poner un plan en bajas y gente que, si es posible, traer. Depende del club qué es posible y qué no".

Jugar sin público

"No es desventaja. Cualquier jugador, jugar en casa o fuera de casa, necesita público. Yo me acuerdo de San Mamés como un gran campo para jugar".

Los goles

"Lo más importante es la confianza de cualquier jugador que tiene que buscar su gol. Los centrocampistas tienen que pisar el área contraria, por eso estuve contento por el gol de De Jong y las llegadas de Pedri. El equipo necesita gol".

Luis Suárez

"No me gusta responder preguntas sobre Suárez, no es jugador nuestro y le respeto mucho. Tenemos nuestros delanteros y tenemos que mejorar con la gente que tenemos".

Griezmann y su papel

"Griezmann sabe su sitio. He hablado bastantes veces con él, me gusta. Si jugamos con tres mediocampistas, hay que buscar la mejor fórmula de los tres delanteros. Es importante porque es un jugador que tiene profundidad en su juego, es un jugador que me gusta mucho pero tengo que elegir. Tantos partidos no se puede jugar siempre con los mismos".

