El Barça, sin más positivos por Covid-19 en la plantilla

El Barça está libre de coronavirus. Los jugadores se han sometido este martes a nuevas pruebas PCR después de los dos positivos que se detectaron este lunes y el club ha hecho oficial que no hay más casos de Covid-19. De esta manera, los jugadores se entrenarán a partir de las 18:00 horas y el partido previsto para este miércoles frente al Athletic Club se disputará sin problemas. Los afectados fueron dos miembros del cuerpo técnico.

El conjunto culé disputó su último partido del campeonato nacional el pasado domingo 3 de enero ante el Huesca. El duelo que abría el año para los azulgranas no presentó complicaciones sanitarias y todos los miembros del FC Barcelona pasaron las pruebas sin mayor problema. Siguiendo todas las medidas de precaución que marca LaLiga, regresaron el mismo día a Barcelona. Sin embargo, apenas 24 horas después se han detectado estos dos casos en el cuerpo técnico.

A primera hora de este martes, todos los miembros que componen ese primer equipo han pasado las pertinentes pruebas para comprobar el estado de los jugadores, al ser contactos estrechos de estos casos positivos. "Todas las pruebas han salido negativas, por lo que los entrenamientos se realizarán esta tarde a partir de las 18:00 horas. Ronald Koeman se dirigirá a los medios de comunicación a las 19.45 horas en su rueda de prensa", explicaba el comunicado del club.

Esta última semana, La Liga ha estado marcada por la aparición de nuevos positivos en diferentes equipos. Pocos se han librado, pero uno de los clubes que más los ha sufrido en Primera División ha sido el Real Betis de Pellegrini, que tuvo que asumir las bajas de jugadores como Joaquín, Guardado y Montoya ante el Sevilla en la última jornada. Las fiestas navideñas, aunque el fútbol ha seguido, han sido motivo de contagios.

El caso más grave está en Segunda, donde un brote en el Sporting de Gijón afecta a más de 100 personas en una crisis que ha generado una investigación policial. La explicación a estos contagios, a diferencia de los comentados en Primera, podría ser la vida social protagonizada por dichos jugadores del cuadro asturiano. EL ESPAÑOL explicaba este lunes todo lo que ha sucedido en torno a estos contagios. La burbuja de LaLiga se ha visto resquebrajada estas Navidades.

Otros casos

El conjunto catalán había logrado esquivar la Covid-19 casi desde el inicio liguero. Desde entonces, solo Sergi Roberto se había contagiado por la pandemia. El resto de contagios se remontan a la primera parte del curso 2020/2021. Umtiti, Todibo y Pjanic fueron los primeros y poco después llegó el canterano Hiroki Abe. El club no ha notificado más contagios, ya que los nombres de los dos integrantes del cuerpo técnico no trascendieron. Koeman no ha sido porque ha pasado las pruebas esta mañana, pero son los únicos que se han notificado desde ese caso del lateral.

