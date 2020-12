Ronald Koeman y el discurso del presupuesto: "El PSG ha gastado muchísimo dinero..."

El sorteo de los octavos de final de la Champions League, celebrado este lunes 14 de diciembre en Nyon (Suiza), ha deparado duelos apasionantes. Entre ellos el que enfrentará por un puesto en los octavos al Barcelona y al PSG. El conjunto azulgrana sucumbió en el último partido de la fase de grupos ante la Juventus de Cristiano Ronaldo y acabó siendo segundo de su grupo.

Esto colocó al equipo catalán en una situación complicada y es que los primeros de grupo son todos verdaderos 'cocos'. Los azulgranas respiraron tranquilos después de confirmar que no se enfrentarían al Bayern Múnich, que quedó emparejado con la Lazio. Los bávaros dieron un repaso histórico al Barça el pasado mes de agosto en los cuartos de la máxima competición continental.

Precisamente, el PSG comulgó ante el Bayern en la final. Un Paris Saint-Germain que cuenta con un espectacular ataque liderado por Neymar y Mbappé, con un portero de garantías como Keylor Navas, ex del Real Madrid. Sobre la eliminatoria ante los franceses ha hablado Koeman, en unas declaraciones facilitadas por el club azulgrana.

"Siempre puede tocar un equipo fuerte y nos ha tocado PSG, pero somos fuertes y la eliminatoria está igualada. En los últimos años, el PSG ha gastado muchísimo dinero para tener opciones de ganar títulos grandes como la Champions. Llegaron a la final el año pasado y tienen que estar siempre. Pero nosotros también queremos estar. Veo un duelo bonito e igualado", ha señalado el técnico holandés.

Ronald Koeman, durante el Dinamo de Kiev - Barcelona de la Champions League Reuters

Una declaración llamativa la del "muchísimo dinero" que se ha gastado el PSG, ya que el Barcelona también ha sido uno de los clubes que más dinero se ha gastado en el mercado de fichajes. Y un discurso, el del presupuesto, que han mantenido equipos que no son considerados como 'grandes'.

A esta primera declaración, Koeman añadió que ahora toca centrarse en La Liga, ya que la Champions no vuelve hasta el mes de febrero: "No podemos decir mucho más porque no sabemos qué habrá en febrero. Primero hay que dar importancia a La Liga y luego, a ver si recuperamos a los lesionados para tener a nuestros jugadores disponibles para enfrentarnos a ellos".

Reencuentro

El Barcelona recibirá al Paris Saint-Germain en el Camp Nou el próximo 16 de febrero, mientras que el duelo de vuelta se jugará en el Parque de los Príncipes el 10 de marzo. Una eliminatoria que servirá de reencuentro entre Neymar y sus antiguos compañeros del Barça. A Messi ya le ha dejado un mensaje en las redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ene10ta Érre neymarjr (@neymarjr)

"Nos vemos en abrigo, amigo mío", escribió el brasileño en sus redes sociales. Un mensaje que muchos han visto como un nuevo guiño a Leo, ya que Neymar ha ido deslizando en las últimas semanas que quiere volver a jugar con Messi y que esto puede pasar ya la próxima temporada. Esto se suma a la idea del '10' de abandonar Can Barça y a la del extremo de renovar con el PSG.

