Koeman: "Griezmann no ha tenido suerte, este gol da cierta confianza"

Victoria del Barcelona en Kiev, con un equipo 'desconocido' que hizo aguas en la primera parte, pero que tras el descanso consiguió tres puntos gracias a los goles de Sergiño Dest, Antoine Griezmann y Martin Braithwaite por partida doble. Un duelo en el que se produjeron varios estrenos y en el que el Barça logró no solo el billete para los octavos de la Champions, sino también el pase como primero.

Sobre todo ello ha hablado en rueda de prensa Ronald Koeman. El entrenador holandés ha echado balones fuera cuando le preguntaron por la posibilidad de fichar a un nuevo central por la lesión de Gerard Piqué. El técnico culé se ha centrado en la actuación de sus pupilos, sacando pecho al asegurar que ha visto "un equipo con mucha hambre" y que "ha dado buena imagen".

"El objetivo era la clasificación y lo hemos conseguido", ha afirmado Koeman. El entrenador culé ha asegurado que puede que se haya notado "una diferencia en frescura". "Hemos hecho bien en hacer descansar a algunos jugadores. Lo hemos notado. La imagen ha sido buena, el hambre de presionar. Hemos mejorado cosas", ha sentenciado el exseleccionador neerlandés.

¿Hace falta un nuevo central?

"Hemos visto un equipo con mucha hambre, que ha dado buena imagen. A partir del 0-1 hemos hecho un gran partido, hemos marcado cuatro goles. Ha descansado gente importante y los jóvenes han cumplido. Siempre se pueden destacar jugadores a nivel individual. El objetivo era la clasificación y lo hemos conseguido".

Alineación atípica, ¿se verá más?

"Es el momento de descansar a unos jugadores que llevan un número increíble de partidos. Es un momento para poder descansar, Jugaremos nueve partidos más hasta final de año. A veces hay que dejar descansar. Siempre hay oportunidades para jugadores que han jugado poco. Es importante ver a estos jugadores".

¿Cómo ve a Griezmann?

"Ya he dicho varias veces que lo he visto alegre, que le gusta trabajar y dar lo máximo. Lástima que no ha tenido la suerte de marcar más goles. Ha tenido sus posibilidades. Es un gol más que da cierta confianza. La suplencia es por tema físico".

Debut de Mingueza

"Es un chico joven, lleva muchos años en el Barça. Tiene que mejorar como cualquier jugador joven. Pero ha dado más buena impresión".

¿Ha visto un equipo con más ilusión?

"Puede ser una diferencia en frescura. Hemos hecho bien en hacer descansar a algunos jugadores. Lo hemos notado. La imagen ha sido buena, el hambre de presionar. Hemos mejorado cosas. Sabemos que cualquier jugador de nuestra plantilla tiene calidad con balón, pero sin balón es importante".

[Más información: Laporta presentará su candidatura a presidir el FC Barcelona este lunes]