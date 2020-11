Luis Enrique: "¿Renovación de Ramos? Si hay alguien capaz de llevar esta situación es él"

España se juega el primer puesto de su grupo de la UEFA Nations League ante la siempre complicada selección de Alemania. Está en juego entrar en la fase final de la competición y este martes se resolverá todo en La Cartuja. Antes del encuentro, Luis Enrique ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa, después del empate el pasado sábado frente a Suiza.

Análisis

"Yo hago un análisis profundo de los partidos a mi manera. No los comparo con nadie porque no son ni peor ni mejor. Solo intentamos mejorar cada año".

Sergio Ramos y los penaltis

"No sé si Sergio Ramos es el mejor lanzador de penaltis del mundo. Lo que hice defendiendo a Sergio tras el partido es lo que haría cualquier entrenador, como es lógico. Hay que saber aceptar las dos versiones del cuento y no pasa nada".

Lesión de Busquets

"Contento de que la lesión de Busi sea algo muy leve. Él tenía la posibilidad de volver con su familia y se ha quedado, cosa que hemos valorado muy positivamente. Indica de qué pasta está hecho y de qué pasta está hecho este grupo".

Renovación de Ramos

"Si hay alguien con la experiencia suficiente para llevar esta situación personal ese es Sergio Ramos. Está sobradamente preparado y le veo igual que el primer día que llegamos a la Selección. No cambia para nada su semblante y esto forma parte de las cosas que un futbolista debe saber llevar".

Sergio Ramos, durante el partido entre España y Países Bajos REUTERS

Presión alrededor de Ramos

"Todo lo que se genera en torno a Ramos ni es ni nuevo ni es viejo ni es nada. Es lo que es y es lo que implica tener a un jugador de este nivel. Es normal que haya presión alrededor y hay que vivir con ella".

Debate de la portería

"Sí sabía quién iba a ser el portero el primer día de la concentración. Lo tenía decidido como también tengo decidido quién jugará mañana. Ellos se enterarán una hora y media antes del partido, un poco antes que vosotros. Pero nada más. Ellos se tienen que adaptar".

Cómo está Gayà

"Cada lateral tiene sus características. Los doctores nos dijeron que Gayà ya podría estar ante Suiza y ahora mismo está en perfectas condiciones. Todavía tiene los puntos y vamos a correr cero riesgos".

Elección en portería

"No sé lo que va a pasar en el futuro. Fui muy claro. Tenía tres o cuatro porteros que para mí tienen el nivel para ser titulares. No sé qué pasará en el futuro. Dependerá de su rendimiento. A partir de ahí, no puedo estar cerrado a tener un solo portero. Puede que haya un portero con mayor continuidad o diferentes cambios. Desde el Barça B tengo la sensación que los porteros sí pueden cambiar. Son un jugador más y hay que estar preparados para ayudar al equipo".

Estilo de la Selección

"La idea futbolística es la misma siempre. Evidentemente, hay matices, pero nuestro estilo no va a cambiar. Tenemos la obligación de ganar y, por eso, no especularemos en ningún momento".

Los jóvenes

"Creo que los jóvenes que tenemos tienen el suficiente bagaje y experiencia en la selección para ver lo que queremos. No voy a mirar el carné de identidad. Tienen experiencia suficiente para afrontar este partido. Jugarán los que consideremos mejores para este partido. Con infinidad de información que solo tenemos nosotros. Ese es el plan que tenemos".

Rumores y presión

"El equipo ha merecido mucho más en cada partido. Es mi opinión personal. Los resultados no llegan. Rumor y polémica siempre van a haber. Lo entendemos y lo sabemos. Dejo abiertas las puertas a que alguien no pueda soportar la presión. Pero no lo creo. Sabemos a lo que jugamos y lo que hacemos. Cuenta en este caso con que el rival es de gran nivel".

