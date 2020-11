Jorge Calabrés, en El Golazo de Gol: "Ramos y el Real Madrid están condenados a entenderse"

Sergio Ramos es uno de los debates estrellas en la actualidad deportiva en los últimos días. Tras sus fallos desde los once metros en el partido de España frente a Suiza, el tema de su renovación ha tomado el relevo ya que muchos equipos desean hacerse con sus servicios a pesar de que en el club blanco cuentan con su capitán y de que el sevillano quiere continuar vistiendo la camiseta del Real Madrid.

Cierto es que Sergio Ramos termina contrato el próximo 30 de junio y que todavía no se ha anunciado acuerdo alguno para prorrogar su contrato, pero existe un fallo en la interpretación de la situación. Muchos medios intentan torpedear el asunto de la renovación del camero poniendo como fecha límite el próximo 1 de enero, cuando en realidad, a partir de ese día no cambia casi nada.

El Real Madrid y Sergio Ramos quieren continuar sus caminos juntos y por ello, aunque antes de ese 1 de enero no se haya llegado un acuerdo, el sevillano seguirá siendo propiedad del equipo blanco y estará en disposición de seguir negociando con el club la prórroga de su contrato. El hecho de que otros clubes puedan contactar con él no tendría por qué distraerle de sus verdaderos deseos.

Sergio Ramos, con el '4' del Real Madrid a la espalda. Foto: Instagram (@sergioramos)

Por ello, los aficionados del conjunto madridista pueden estar tranquilos hasta que surjan nuevos acontecimientos, tal y como informa el director de El Bernabéu Jorge Calabrés en el programa El Golazo de Gol: "Yo estoy tranquilo. Ramos y el Real Madrid están condenados a entenderse".

Rotunda y categórica la afirmación de Calabrés que arroja luz en el caso que otros pretenden enturbiar. La relación entre Sergio Ramos y el Real Madrid, y, en especial, con el presidente Florentino Pérez, es magnífica, por lo que nada hace pensar que no se vaya a llegar a un acuerdo. La situación en estos momentos es positiva y solamente queda buscar el momento idóneo para que todo se materialice.

Buenas noticias

De hecho, ya se comienzan a dar pasos hacia ese buen puerto que todos los madridistas desean. Sergio Ramos iba a hablar este lunes en la previa del partido de España frente a Alemania, pero finalmente, no saldrá. En su lugar saldrá Rodri, evitando así posibles preguntas sobre el tema de su renovación que desvíen la atención del importante partido que tiene la selección para meterse en la Final Four de la UEFA Nations League.

¿Puede el Madrid dejar que Ramos se marche?



@JorgeCalabres: "Estoy muy tranquilo, Ramos y el Real Madrid están condenados a entenderse"



#Golazo pic.twitter.com/sdcMDZWB4u — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) November 16, 2020

Así lo asegura Jorge Calabrés: "Este silencio que va a haber hoy, Ramos no habla, beneficia también a esa renovación". Además, el director de El Bernabéu dejaba una conclusión final que es también la de muchos aficionados del club blanco que no se creen la mala situación que se intenta vender desde algunos sectores.

"No entiendo un Real Madrid sin Ramos y no veo a Ramos jugando en otro sitio que no sea el Real Madrid". Tajante y claro, Calabrés apuntaba las claves del caso Ramos y arrojaba luz en el programa El Golazo de la cadena Gol, donde ha hablado alto y claro de la situación del capitán del Real Madrid y de la selección española.

[Más información: De la Fuente: "Seguimos pensando en Sergio Ramos para los Juegos Olímpicos"]