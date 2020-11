Jorge Calabrés, en Radio MARCA: "Felicidades a Valencia por la presión sobre Gil Manzano"

El Real Madrid cayó en Mestalla después de que Jesús Gil Manzano pitara tres penaltis a favor del Valencia este domingo. Los blancos no completaron su mejor partido, pero, de forma evidente, todo se vio comprometido por esas acciones que pusieron al conjunto local en clara ventaja. Sobre lo ocurrido en la pasada noche ha mostrado su opinión Jorge Calabrés en La Tribu de A Diario de Radio MARCA, donde ha felicitado a la prensa de la ciudad del Turia por la presión que hizo durante la semana sobre el árbitro.

"Estoy cabreado por la parte futbolística, porque el Real Madrid desaparece después de marcar el gol de Benzema, enfadado con Zidane porque se empeña en Marcelo e Isco, que no tienen el nivel del resto, y cabreadísimo con Gil Manzano y el VAR. Al Real Madrid le sacan del partido las acciones del penalti. Felicidades a Valencia por la presión que ha hecho sobre Gil Manzano", expuso el director de EL BERNABEU y jefe de deportes de EL ESPAÑOL.

La realidad es que las acciones de los penaltis y las acciones del VAR tuvieron todas su miga. El primero se repitió después de que entrasen tanto Yunus Musah como Lucas Vázquez en el área, el segundo tanto venía precedido de una falta sobre Marco Asensio y el penalti sobre Maxi Gómez directamente no fue para la mayoría de los colegiados que comentaron el partido en directo; más bien era falta del delantero del Valencia a Marcelo.

"El Madrid se presentó a medio gas y con un equipo que no tenía sentido. No entiendo por qué Kroos no sale ayer como titular. Son cosas que me desconciertan de este Real Madrid. Parece que Zidane tiene el equipo y el sistema después de salir del Camp Nou, y lo cambia. Si el Real Madrid no tiene la intensidad que tuvo en los 10 partidos después del desconfinamiento que le valió un título, no puede. Parece que Zidane hace un equipo para que no lo acertemos", argumentó Calabrés sobre el momento deportivo.

Más fichajes

Algunos siguen achacando los problemas del Real Madrid a que este verano no fichó, una cuestión provocada por la pandemia. "Este año no se podía hacer ninguna revolución en la plantilla. Los clubes de fútbol se están desangrando. No se hace por la situación económica. Hasta que no se abran los estadios, van a seguir mal. Pero le pasa al Real Madrid, le pasa al Barça y le pasa al Atlético de Madrid. Por mucho que saquemos los nombres de Mbappé y Haaland, no se puede", explicó Calabrés.

Durante la tertulia se expuso como modelo al Villarreal como equipo que se ha reforzado bien. "En esta situación no se puede hacer estos fichajes. Sois los mejores directores deportivos del mundo. Si el Barcelona ha fichado a Junior Firpo, a Sergiño Dest... Habláis de los fichajes del Villarreal, ninguno podría jugar en el Real Madrid. No valen", explicó el director de EL BERNABEU.

