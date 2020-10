Jorge Calabrés en Radio Marca: "No maten a Zidane y al Madrid, la solución es ganar El Clásico"

La derrota del Real Madrid en la Champions ha dejado al equipo blanco muy tocado, tanto a la afición como al propio vestuario, que no encuentra la forma de revertir unas malas decisiones que se llevan repitiendo varios partidos. Además, la derrota frente al Shakhtar Donestk a tan solo unos días de que llegue El Clásico ha agravado la situación.

Los blancos se encuentran inmersos en una dinámica negativa de la que tienen que salir en apenas unos días, ya que sus opciones en la temporada pasan por los dos próximos partidos. El duelo frente al Barça puede ser el momento perfecto para iniciar una resurrección que la hinchada madridista anhela. Sin embargo, también está el riesgo de que suponga la puntilla.

El resultado en ese partido y, sobre todo, las sensaciones, son muy importantes, ya que tan solo unos días después, casi sin descanso, será momento para una nueva entrega de la Champions que para el conjunto madridista. El Borussia Monchengladblach espera la próxima semana y los blancos se han quedado sin margen de error en Europa. Esta situación del equipo blanco se ha puesto a debate en el programa de Radio Marca, La Tribu.

El equipo blanco está recibiendo muchas críticas tras un arranque de temporada que había dejado dudas. Sin embargo, estas dos últimas derrotas han provocado un seísmo a su alrededor y han afilado muchas críticas contra Zidane y contra el vestuario, obligados a revertir la situación para acallar las voces que afirman que la temporada de los blancos será un desastre irremediablemente.

Zinedine Zidane, durante un partido del Real Madrid de la Champions League 2020/2021 Reuters

Para poner un punto de cordura necesario en la tertulia de Radio Marca llegó la aparición de Jorge Calabrés, director de El Bernabéu, que recordó a los presentes y a todos los aficionados al fútbol que no se puede decir que el Madrid no pueda ganar esta Champions cuando solo se ha jugado una jornada y que en Liga sigue estando en la parte alta de la tabla. La realidad es que el conjunto merengue es tercero a un solo punto del coliderato que comparten Real Sociedad y Villarreal.

Además, Calabrés disipó las dudas que podían haber surgido en torno al puesto de Zidane para El Clásico: "No es un debate si Raúl se va a sentar en el banquillo en El Clásico". Y esa es la única realidad, ya que, aunque Zidane haya podido cometer fallos en los últimos partidos, su continuidad en el equipo blanco no se cuestiona.

Sin embargo, el director de El Bernabéu fue crítico con la imagen mostrada por el Real Madrid, especialmente en el primer tiempo: "El primer tiempo fue sonrojante, el peor en la era Zidane. Hay jugadores que han mostrado falta de actitud". No obstante, recordó a los oyentes que el deporte siempre ofrece segundas oportunidades: "El fútbol ofrece revanchas".

Los blancos tienen ante sí una oportunidad única para dar la vuelta a la situación en los próximos días: "El Real Madrid en los próximos siete días tiene una oportunidad para saber qué equipo va a ser esta temporada. Si se pierde ante Barça y Borussia Monchengladbach habrá problemas. Ahora no está en una situación crítica, porque ya se vivió la temporada pasada y el Madrid se levantó y terminó ganando La Liga".

Galones a Vinicius

Calabrés también quiso dar nombres y apellidos a las soluciones del Real Madrid para intentar levantarse de esta situación tan adversa: "Zidane tiene responsabilidades y tiene que tomar decisiones, la primera es dar galones a Vinicius. Ha demostrado que es el jugador que se puede echar al equipo a la espalda".

El brasileño ya ha demostrado en muchas ocasiones que tiene calidad y capacidad para liderar al equipo blanco. Ya lo hizo en la mala temporada realizada por los blancos tras la salida de Zidane y la consecuención de la tercera Champions consecutiva en Kiev, en la que Vinicius superó las dudas iniciales y tras salirse en el Castilla tomó la responsabilidad de liderar al primer equipo y volvió a suponer un punto de ilusión para la afición hasta su lesión.

Vinicius corre hacia el mediocampo tras marcar su gol al Shakhtar REUTERS

El director de El Bernabéu puso también en perspectiva a quienes están vertiendo las últimas críticas, ya que hace tan solo unos meses eran todo alabanzas hacia Zidane, el técnico que le daba al Real Madrid un título cada muy poquitos partidos. Además, aplazó a sus críticos a ver qué sucede si el Madrid consigue dar la vuelta a la situación y sale victorioso ante el Barça.

Calabrés recordó que los blancos vienen de ganar dos títulos la pasada temporada, por lo que es necesario tener una visión analítica de la situación: "Es muy pronto para hacer valoraciones de tanto peso. Muchos dicen que el Madrid el año pasado lo hizo mal, pero el que se quedó en blanco fue el FC Barcelona".

Además, destacó la falta en el equipo en el último choque de Sergio Ramos, lo que provoca que ni Varane ni Militao jugasen a su mejor nivel porque notan la ausencia del capitán: "Sin Sergio Ramos, el Madrid en defensa es otro. Zidane tiene que encontrar la forma de que la defensa no esté desubicada sin Ramos, que no les tiemblen las piernas. Ahora mismo hay problema de conjunción, tiene que ser Varane o Militao y no Varane y Militao".

Ganar el Clásico

Para Jorge Calabrés la solución está clara y pasa por el próximo partido: "La solución es ganar El Clásico. Estos jugadores tienen que dar un paso al frente. Ahora llega el Camp Nou, ahí es donde se tiene que ver al Real Madrid. Zidane dijo dos palabras en el vestuario tras el partido contra el Cádiz, actitud e intensidad".

Con esta premisa deberán salir los blancos al campo del eterno rival y con la intención de darle la vuelta a la situación para acallar las críticas y demostrar que siguen estando inmersos en la pelea por todos los títulos, a pesar de lo que muchos quieran mostrar.

