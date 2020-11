Luis Enrique: "Si hubiera habido más penaltis, los hubiese seguido tirando Sergio Ramos"

España se la jugará ante Alemania el martes después de empatar contra Suiza en Basilea. Un hueco en la fase final de la UEFA Nations League está en juego y eso lo sabe bien un Luis Enrique que ha asegurado que "el plan está claro" ante la Mannschaft.

El seleccionador nacional también ha echado un capote a un Sergio Ramos que falló hasta dos penaltis contra la selección de Suiza. Esto es aún más destacable con los datos en la mano y es que el capitán del Real Madrid no fallaba desde el punto de los once metros desde mayo del año 2018.

Luis Enrique ha afirmado en rueda de prensa que si hubiera habido otro penalti en el partido también lo hubiese ejecutado Sergio Ramos, que sus números hablan por sí solos y que lo que hace está "solo al alcance de los elegidos". En lo que no se ha 'mojado' es en el debate abierto sobre el dueño de la portería de la selección española.

Ramos falla un penalti ante Suiza EFE

Penaltis fallados por Sergio Ramos

"No me acuerdo de lo que le dije a Ramos antes de tirar el segundo penalti. Los números de Sergio están solo al alcance de los elegidos. Si hubiera habido más penaltis, tres o cuatro, los hubiera seguido tirando él. Llevaba 25 seguidos. El fútbol tiene estas cosas".

Debate de la portería de España

"Repito el mismo discurso: tengo tres grandes porteros y con los hechos lo estoy demostrando".

Desarrollo del partido

"Me ha gustado el equipo desde el principio. Repite lo que buscamos, que es presionar y dominar al rival en todo el campo. Lo estamos respetando. Hoy no es justo el resultado, porque solo hemos empatado en el gol. En todo lo demás hemos sido mejores. Yo con este equipo voy al fin del mundo. El fútbol es así. Es un deporte maravilloso, pero muchas veces no hace justicia. Ha sido un partido interesante para el espectador. Creo que la primera parte fue de total dominio. Recibimos un gol con un poco de fortuna. Luego el cansancio ha hecho mella. Lo bueno es que dependemos de nosotros, no está mal para la última jornada"

Una victoria en cinco partidos

"No me preocupa en absoluto que en los cinco últimos partidos hayamos ganado uno. Me quedo en lo que juega el equipo, no sólo en el resultado. Hemos empatado partidos en los últimos minutos, pero hoy hemos merecido ganar. Buscamos ganar cada partido, y generar fútbol para ganar partidos. Luego los resultados están ahí y dicen nuestros merecimientos".

Planteamiento del equipo titular

"Hago mi trabajo de ordenador, que es para lo que me contrató la Federación. En la primera parte valoramos que la figura del nueve no iba a ser tan necesaria, y así se vio. Nos faltó finalizar esas jugadas. En la primera parte merecimos ganar y en la segunda también. Luego metimos a Gerard y Álvaro, porque su presión había remitido. Después de ver el partido, lo fácil es decir que tenía que jugar Álvaro y Gerard. Pero estoy acostumbrado".

Ida contra Alemania

"Fue un partido que conseguimos igualar. El plan está claro. Dentro de tres días, los jugadores se tienen que recuperar. Esto es como unos cuartos de final u octavos en el Europeo. Alemania o nosotros estará en la Final Four".

