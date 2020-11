Rodri: "El partido ante Alemania es una final a vida o muerte"

El empate ante Suiza coloca a España con la obligación de ganar a Alemania para entrar en la fase final de la UEFA Nations League, para la que ya está clasificada la Francia de Mbappé. Luis Enrique ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del encuentro, así como también Rodri.

Falta de gol

"Para mí no sé si es tan importante el gol. El caso es ganar los partidos y ahora mismo, con el nivel que hay de selecciones, los partidos se decantan por detalles. No veo al resto de selecciones golear. Sabemos que es una tarea pendiente pero creo que es más importante que estamos demostrando estar bien en el juego, toma de decisiones... el gol está cada vez más caro, pero estoy tranquilo. Tenemos grandes jugadores y es una tarea de todos, no solo de los delanteros".

Partido ante Alemania

"Esperamos a una Alemania fuerte, como ha sido siempre. En la ida tuvimos opciones de ganar. Espero un partido muy complicado, que nos va a llevar al límite. Es una buena prueba para saber dónde estamos ahora mismo. Vamos a ir a por el partido desde el primer minuto".

Posición

"En mi caso, tanto Busquets como yo sabemos lo que nos supone ir a apretar tan arriba. Arriesgas un poco, pero es nuestra mentalidad, ganamos más de lo que perdemos. Muchas veces te tocan situaciones en las que hay que ganar duelos para que no haya contragolpes. Es a lo que queremos jugar. Es lo que pensamos que es mejor para nosotros. Demanda una gran exigencia, pero sí es cierto que el equilibrio nos obliga a estar muy centrados en todos los partidos".

Vida o muerte

"Es una final a vida o muerte. Nos lo tomamos como si estuviésemos en la Eurocopa. No olvidemos que es Alemania. La mentalidad es la de ganar y hacerlo lo mejor posible".

Luis Enrique, en un momento del partido de España ante Suiza en Basilea REUTERS

Luis Enrique

"El míster no discrimina entre torneos. El día de Holanda, un amistoso, nos dijo que le daba igual y que había que ganar. Se le ve, en el vestuario, la exigencia. Él afronta todos los partidos igual. Vamos a salir a por todas, sabiendo que es una final. Queremos ganar esta competición".

¿Qué le falta a España?

"Nosotros no sabemos lo que nos falta o nos deja de faltar. Intentamos competir, trabajar el poco tiempo que nos deja el calendario. Mi opinión es que los resultados vendrán con algo más de tiempo. Somos una selección joven, pero el crecimiento es a buen ritmo".

