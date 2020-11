Mourinho sorprende a todos con una increíble confesión sobre Casillas

La carrera de Iker Casillas da para mucho. Considerado como uno de los mejores porteros de la historia, vivió sus mejores días en el Real Madrid. Indiscutible durante años en la portería blanca y en la de la selección española, ha dejado grandes partidos y paradas imposibles que estarán para siempre vivas en el recuerdo de todos los aficionados del fútbol.

Iker fue un ídolo para toda una generación que creció viendo galácticos, pero que prefería ser como un chico de Móstoles que había llegado hasta el primer equipo del Real Madrid a base de talento y muchas horas de dedicación. Casillas es y será un referente de La Fábrica, la mejor cantera del mundo.

Por eso, ha dejado una huella imborrable en compañeros y entrenadores, sea cuales fueran sus equipos y sus preferencias, Casillas nunca pasó por la vida alguien sin pena ni gloria, sin causar una reacción, un signo de admiración. Iker, apodado 'el Santo' por sus milagrosas paradas, tuvo el honor de portar durante muchos años el brazalete del Real Madrid y de la selección española.

Iker Casillas, en un partido con el Real Madrid Reuters

Cierto es que, en la fase final de su carrera, su rendimiento no fue el esperado tanto en el club blanco com en el combinado nacional, lo que le obligó a dar un paso al lado y buscar nuevo retos. Así aparecieron Portugual y el Oporto, donde Iker jugó sus últimos partidos y ganó sus últimos títulos.

Una carrera plagada de éxitos que se detuvo una mañana en seco. El mítico portero del fútbol español sufrió un infarto de corazón y nunca más pudo vestirse de corto. Por edad y por seguridad, no merecía la pena seguir jugando al fútbol de manera profesional. Iker tenía y tiene un vida que vivir y un futuro por escribir que, sin duda, seguirán estando ligados al fútbol y al Real Madrid, la que siempre será su casa.

El documental de Iker

Ahora, Movistar ha querido rendirle homenaje con un precioso documental que se estrenará el viernes 27 de noviembre, y del que ya se han podido ver algunas pinceladas que sin duda merecen y mucho la pena. Especialmente, para ver la gran consideración que le tenían muchos de sus compañeros y rivales.

Algunos, que marcaron profundamente su carrera, como Jose Mourinho, con quien vivió dos años maravillosos en el Real Madrid más salvaje que se recuerda. Después, la cosa se torció entre ambos y fue el principio del fin para los dos en el Real Madrid. Sin embargo, con el tiempo, supieron hacer las paces y enterrar en el olvido como caballeros lo que un día les separó.

Prueba de ello es la confesión del técnico portugués que se ha podido ver en uno de los adelantos del documetal: "A Casillas lo considero una persona importante en mi carrera". Una frase que sin duda ha sorprendido a muchos, ya que no parecía Mourinho la persona de la que se podía esperar una confesión tan profunda sobre el guardameta español.

Sin embargo, The Special One no ha sido el único que ha hablado sobre Iker. También lo han hecho otros como Nadal, que afirma que es "uno de los mejores porteros" que ha visto, Xavi Hernández, que se refiere a Iker como "una leyenda" o Andrés Iniesta, que no duda en afirmar que Casillas fue "uno de los más grandes de nuestro fútbol". Diferentes testimonios sobre un portero y un madridista único.

