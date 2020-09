Mourinho en puro estado: fue a buscar a Dier al baño y discutió con Lampard

El Tottenham ha conseguido imponerse al Chelsea en partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Liga, torneo también conocido como Carabao Cup. Un duelo que se decidió en la tanda de penaltis y que tuvo como gran protagonista a José Mourinho. El técnico portugués fue más The Special One que nunca con show con uno de sus jugadores y pelea con el entrenador rival incluidos.

Con el 0-1 luciendo en el marcador en el minuto 26 de partido, resultado que por aquel entonces daba la victoria a los blues, fue Mourinho el que se dirigió al banquillo del Chelsea para recriminarles algunas protestas que estaban protagonizando. Lejos de quedarse callados, fue Lampard el que le contestó.

La sangre no llegó al río ni la discusión llegó a mayores, pero resultó curioso ver cara a cara a Mourinho y Lampard, quienes en su día fueron maestro y pupilo, y siempre han reconocido mantener una buena relación de amistad desde que sus vidas se cruzasen en Stamford Bridge allá por el año 2004.

Discusión entre Mourinho y Lampard, en el Tottenham - Chelsea de la Carabao Cup Reuters

Lo que más llamado la atención es que mientras José Mourinho se mostró muy molesto durante la discusión, Frank Lampard enseñaba una cara tranquila y relajada. El exfutbolista y ahora entrenador del Chelsea no quería que la pelea dialéctica pasase a mayores y menos con Mou. Aunque, eso sí, el cuarto árbitro tuvo que intervenir para mediar y que ambos firmasen la paz después de que el luso le dijese a la leyenda inglesa "vete al infierno". También le dijo "Mierda, Frank, cuando estás perdiendo 3-0 no estás parado aquí".

La anécdota con Dier

Otro de los capítulos que más interés ha despertado en las redes es cuando José Mourinho ha ido a buscar al baño a Eric Dier. El propio jugador dijo tras el partido de la Carabao Cup que "José no estaba contento". "Pero no había nada que yo pudiera hacer al respecto, la naturaleza llamaba. Escuché que había una posibilidad mientras estaba fuera de la césped, pero afortunadamente no anotaron", añadió el jugador.

También Mourinho hizo referencia a lo sucedido con Dier: "Tuvo que irse, no tuvo ninguna posibilidad. Tal vez sea algo normal cuando estás completamente deshidratado, que es el caso, tuve que presionarlo para que regresara, pero es un gran ejemplo para todo el mundo. Si a las autoridades no les importan los jugadores, a mí me importan".

