Koeman: "El Barcelona ha sido, es y va a ser mejor con Messi"

Aprovechando el parón de selecciones, Ronald Koeman ha hablado con Mundo Deportivo y Sport. En un adelanto de ambas entrevistas, el técnico holandés se ha referido al mercado de fichajes del periodo invernal y también a algunos nombres propios de su actual plantilla como son los de Leo Messi y Antoine Griezmann.

En el diario Sport, el que fuera seleccionador de Holanda ha explicado cómo se encontró a Messi cuando llegó al Barcelona: "Cuando llegué, me dijeron que Messi estaba descontento. Hablamos en su casa. Me explicó sus razones y yo fui sincero, le dije que yo lo único que puedo cambiar son las cosas del fútbol; el sistema de juego, su posición en el campo, su importancia en el equipo. Pero las cosas que él había tenido con el club yo no podía cambiarlas".

"Messi me ha demostrado ser una persona que quiere ganar cosas, ser el mejor, y seguir siendo el mejor, aunque haya tenido sus problemas con el club", ha continuado diciendo sobre Leo Messi, de quién dice que es el número uno y que el Barça siempre es y será mejor con el argentino: "Hoy en día, el Barça ha sido, es y va a ser mejor equipo con Messi que sin Messi".

Abrazo de Messi y Griezmann para celebrar el gol del Barcelona en la Champions League Reuters

También se ha referido a Antoine Griezmann, a quien quiere recuperar: "Está trabajando bien, aunque él mismo dijo hace poco que su rendimiento tiene que mejorar. Los jugadores pueden pasar por momentos de dudas y nosotros podemos ayudarle a buscar lo mejor de sí mismo, pero al final siempre está en manos del jugador".

Mercado de fichajes

En el adelanto de Mundo Deportivo, Ronald Koeman ha hablado sobre la posibilidad de aumentar su plantilla en la ventana de transferencias. Algo que ha tomado peso después de la lesión de Ansu Fati: "Hay que aceptarlo y asumirlo, hay que dar oportunidades a otros jugadores. Ojalá dentro de poco se ponga bien y se recupere de su operación".

Ansu Fati, durante un partido de esta temporada EFE

El holandés es partidario de acudir al mercado, pero también es consciente de la delicada situación económica en Can Barça: "Con Ramon Planes siempre hablamos del futuro, de qué podemos fichar y dónde necesitamos más, pero sabiendo el momento del club económicamente no se puede pedir mucho. Ya he dicho varias veces que nos falta. Si hay posibilidades, intentaremos buscar fichajes, sí".

El nombre de Memphis Depay está sobre la mesa y el delantero del Olympique de Lyon se ha dejado querer en numerosas ocasiones, señalando recientemente que no puede prometer quedarse en el club francés hasta el final de temporada. Pero, desde el conjunto galo, su presidente Jean-Michel Aulas ha asegurado que "se queda".

[Más información - Ansu Fati conserva su menisco: estará cuatro meses de baja]