Messi, entre algodones con Argentina por su tobillo

En Argentina están preocupados por el estado físico de Leo Messi. El delantero fue suplente frente al Betis, aunque salió en la segunda mitad y lideró la victoria de los azulgranas. Sin embargo, arrastra unas molestias en el tobillo desde el encuentro frente al Dinamo de Kiev de la Champions League.

A esta situación se refirió Ronald Koeman en rueda de prensa después de la victoria en La Liga. "Tuvo algunas molestias a partir del Dinamo de Kiev y no estaba para jugar de inicio el partido -ante el Betis-. Un jugador como Messi juega siempre de inicio si está bien, hoy no por molestias", dijo el técnico holandés ante los medios de comunicación.

En la Albiceleste es motivo de preocupación cómo se encuentra 'La Pulga'. Scaloni y su staff técnico en el combinado nacional argentino guardan cautela, pero esperan poder contar con Messi para el duelo del próximo jueves frente a Paraguay. Luego llega Perú y que juegue o no Leo dependerá de cómo acabe se encuentre.

Messi celebra uno de sus goles ante el Betis EFE

Por el momento, el '10' ha entrenado con normalidad, síntoma que consideran que es una buena señal y por ello todavía no se han encendido las alarmas, sino que hay una leve preocupación por el estado de Leo Messi. De no poder jugar el delantero del Barcelona, los galones serían para el extremo del PSG Ángel di María.

Sin positivos

Por otro lado, la selección de Argentina ha publicado que después de que los internacionales se sometiesen a las pertinentes pruebas del coronavirus, los resultados han sido favorables. Ni un solo positivo en el combinado nacional y todos disponibles para el primer partido de la Albiceleste, en el parón de este mes de noviembre, en La Bombonera.

En el punto de mira

Mientras, Messi no solo está en el centro de las miradas por el estado de su tobillo, sino que se ha puesto en el foco por las tremendas declaraciones que ha protagonizado el exagente de Griezmann. Éric Olhats habla duramente, en declaraciones para France Football, sobre el '10'.

Abrazo de Messi y Griezmann para celebrar el gol del Barcelona en la Champions League Reuters

"Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos", comienza el exrepresentante de Antoine Griezmann. "Su actitud ha sido deplorable y le hacía sentir mal. Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él", añade Olhats.

"La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa (y eso) debe haber dejado su huella. Era evidente y visible, todo eso", sentencia el exagente de Griezmann en el prestigioso medio francés.

